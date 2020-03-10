新冠病毒擴散: 歐盟27國全數中招

歐盟最後一塊“凈土”塞浦路斯首次測出新冠病毒感染病例後，歐盟27個成員國全部中招。歐盟成員國疫情最嚴重的國家有意大利，法國，西班牙和德國。今天歐盟成員國首腦將召開視頻峰會，討論合作協調應對之策。

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塞浦路斯昨天3月9日首次通報2起新冠病毒確診病例。據法新社報道，塞浦路斯當局表示，兩名患者是兩名25歲和64歲的塞浦路斯男性。他們一人剛從意大利米蘭返國，另一人剛從英國返回。就此，歐洲聯盟所有27個成員國全數中招。

意大利是中國境外疫情最嚴重的國家，已確診9172例，死亡463人。意大利政府宣布從3月10日開始封國，將之前對國家北部的封鎖範圍擴大到全國，要求6000萬意大利人留在家中不要出門。

法國是歐洲疫情第二嚴重的國家。昨天確診病例超過1412例，錄得死亡病例25例。然後是西班牙，確診1231例，死亡30人。德國確診病例升至1139人，3例死亡，其中一人死在埃及。荷蘭確診321例，死亡3例，比利時239例，死亡1例，奧地利確診131例，死亡2例。波蘭16例，2例死亡。瑞典確診248例，希臘確診84例，葡萄牙確診39例，丹麥確診37例，捷克31例，愛爾蘭24例，羅馬尼亞17例，斯洛伐克15例。…

武漢肺炎去年12月自中國湖北省武漢市爆發，並蔓延全球至今，據法新社彙整數據，有超過100個國家淪陷，確診超過11萬例，死亡達到4011例。

中國衛健委公布官方統計顯示，截止3月10日零點，中國內地新增確診病例19例，新增死亡病例17例（都在湖北），新增疑似病例36例。自從武漢肺炎疫情去年12月爆發以來。中國內地官方統計累計死亡病例3136例，累計確診病例80754例。現有的確診病例17721例（其中重症4千794例）。