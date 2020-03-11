德國有5個州禁止大型活動

新冠病毒繼續衝擊德國。據德新社報道，周二，德國患者至少增加了200名，而且病毒已遍及德國16個聯邦州。柏林羅伯特科赫研究所因進行技術調整，周二沒有公布新數據。周一下午，確診的患者人數將近1140人。

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據德國廣播電台報道，德國衛生部長施潘建議取消大型活動。現在，有五個州為迎戰病毒，走出了這一步，禁止舉辦大型活動。它們是巴州，北威州，石荷州，圖林根州和不萊梅。首批德國足球甲級聯賽將在沒有觀眾的情況下舉行。

就是否應全面關閉學校，社民黨衛生專家勞特巴赫認為，沒有全面關閉學校的必要，因為關閉學校同時會使勞工市場多個領域癱瘓。感染專家許博那也反對關閉學校，因為現在還不清楚，孩子在多大程度上會感染大人，關閉學校的好處有多大，還說不上來。現在可以肯定的是，小孩是風險最小群體，因為他們的健康狀況總體來說比大人的要好。小孩即便受到感染，病症都不嚴重。

為迎戰新官病毒，德國政府快馬加鞭，推出了有關扶持短期工作的法律草案。該草案現在只需得到聯邦議會和參議院的通過，就將生效。它將給德國工作崗位打開保護傘，免受病毒的衝擊。

根據德國聯盟黨議會黨團主席布林克豪斯的消息，德國聯邦議會還將額外提供10億歐元的資金，以應戰新冠疫情。這筆資金也會用於促進科研。聯邦議會此舉旨在向聯邦衛生部長和各衛生部門發出扶持信號，讓他們得到他們需要的資金。

德國衛生部長施潘也不看好全面關閉學校。他在周一的《圖片報》上，呼籲所有公民加強自我保護意識，盡量避免感染，以延緩疫情大爆發。就是否應全面關閉學校，他不太贊成。他說，因為家長就得照顧他們的孩子，不能再去醫院上班。他還要求歐盟建立一個更大的新的瘟疫處理部門。德國N-TV電視台對施潘自病毒抵達德國後的一系列舉動表示讚賞，認為他做得很好。

就德國患者死亡率較低這一問題，科赫研究所的病毒專家德羅思騰（Christian Drosten）周二在記者會上表示，德國有一套完善的實驗室系統，而且很早就開始檢測，而不是等病人病重住院後才來檢測。德國還很快就自己找到了檢測這一病毒的方法，並將該方法提供給了其他國家。德國及早發現患者，給治療帶來了很大方便。