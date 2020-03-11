意大利警方破獲中國-意大利口罩走私網 暴利6000%

意大利封國第二天，新冠病毒確診病例破萬，死亡超600人之際 ，意大利監察機構今天3月11日宣布，警方在該國南部破獲一個意大利人和中國人的口罩消毒液走私網，走私口罩的利潤可達6000%。

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意大利新冠疫情死亡病例升至631人，確診病例10149例。意大利今天進入封國第二天，全國6000萬意大利人繼續被要求在家隔離，除非特殊需要，任何人不可踏出家門。意大利疫情泛濫導致口罩和消毒液等防護用品急缺。

意大利警方今天宣布破獲口罩和消毒液走私案。意大利檢察院周二宣布，警方在意大利南部的巴里Bari區周邊20來個市鎮，從30來個公司收繳價值22萬歐元的走私口罩，消毒液和消毒紙巾。這些公司的老闆是意大利人和中國人。目前尚不清楚這些走私的口罩和消毒液的貨物來源。

據法新社引述意大利調查人員說，某些批發或零售店藥店，將批量的口罩包拆開，重新包裝為小包倒賣，每隻口罩每隻可賺利潤6000%。

意大利是中國之外新冠疫情最嚴重的國家。法新社說，在中國之外，死於新冠病毒肺炎的人已超過1100人。

意大利總理孔特（Giuseppe Conte）今天3月11日宣布，政府追加250億歐元應對新冠病毒疫情最經濟造成的衝擊。