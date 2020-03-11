法國生育率蟬聯歐洲之冠 南歐生育率最低

法國位居歐洲國家生育率之冠，而南歐國家的生育率繼續排名最弱區塊。相反地，東歐國家自2010年中期以來，出生率明顯上升，這是法國國家人口研究所11日出刊最新一期雜誌的專家撰文指出的。

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期刊文章指出，法國的生育率繼續位居歐洲之冠，而南歐國家的生育率繼續排名最弱區塊。東歐國家自2010年中期以來，出生率明顯上升。

這篇最新數據的專家期刊還指出，社會負擔及文化因素往往決定一對夫婦是否想生孩子，如金融危機及政治震蕩也是影響決定的重要因素。這是在11日出刊的法國國家人口研究所最新一期雜誌專家皮鬆撰文所提出的解釋。

在歐洲大陸，沒有任何一個國家的生育率達到每名生育適齡婦女的的平均生育2.1個孩子，而這個生育率水平被視為才能藉此更新一個世代。這兩年來，新生兒總數已顯示出某些傾向已經固定下來，例如法國生育率2019年平均一名適育年齡的婦女，生1.84個孩子，這是統計機構Eurostat的數據。這個數據與2018年的數據恰好相同。法國因此在歐洲北部的國家中生育率是排名最高的。至於南歐國家的生育率為歐洲最低，如馬耳他、西班牙、意大利、塞浦路斯、希臘都是敬陪末座，生育率平均一名適齡婦女生1.23個至1.35個孩子。

法國國家自然歷史博物館(INED)的副研究員吉爾斯·皮森教授，總結指出：“這代表了一個巨大的差距：歐盟內部的差距從1個到1.5個新生兒。”這些地區的人口多的大家庭的形象與過去相比，是遙不可及。 在意大利，生育率在1970年代後期下降到每名婦女2個孩子，此後生育率一直持續低迷。 在西班牙，同樣的現象發生在1980年代初，然後生育率迅速下降。 ”南北歐的出生率，現在差距愈來愈大。