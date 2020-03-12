意大利死亡破千 西班牙全體內閣成員接受檢測

新冠病情在歐洲肆虐的情形令人擔憂，根據最新數字，意大利死於新冠病毒的人數已經破千，確診人數超過15000人。西班牙一位部長確診感染後，西班牙政府全體成員周四一律進行了檢測，西班牙目前與意大利、法國、德國成為歐洲疫情蔓延最嚴重的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

截至國際標準十七點，根據已公布的統計數字，全球116國疫情蔓延，死亡人數增至4923例。累計確診感染達致131460例。新增死亡病例357例，新增確診7360例。由於各國衛生政策不同，這一數字並不能完全地反映現實。

在最近24小時，死亡人數最多的國家是意大利。意大利當局周四宣布，該國死於新冠病毒者已達到1016例，比11日增加189例；確診感染人數已達到15113例，比11日猛增2651例。這意味着意大利在24小時之內，死亡人數猛增了23%，而確診人數增加了21.7%。已經治癒的人數為1258例，但緊急救治的人數則為1153人。

意大利目前是除中國大陸以外新冠病情肆虐最嚴重的國家，而根據中國官方統計，中國大陸境內的疫情正處於快速減緩狀態，在周三周四之間，該國確診新增15例，死亡11例。中國大陸累計確診80793例，死亡3169例，治癒62793例。

西班牙是歐洲繼意大利、法國、德國之後疫情蔓延最嚴重的國家，在一位女部長確診陽性後，全體內閣成員周四進行了檢測，結果很快就會公布。西班牙總理桑切斯隨後舉行了沒有記者親身出席的記者會。他說，西班牙一如全球其他國家，面臨前所未有的衛生危機。根據11日公布的最新數字，西班牙確診病例2968例，死亡病例急速上升至84例，比11日增加37例。

根據最新統計，法國累計確診2876例，死亡人數增至61例，在24小時之內，確診增加近600例，死亡增加13例，另外還有129例處於搶救狀態。

就全球範圍來看，中國之後意大利最嚴重，然後是伊朗，死亡累計429例，累計確診10075例，其次是西班牙，再下來是韓國，累計確診7869例，死亡66例。

自周三國際標準時間17時以來，波蘭、奧地利、圭亞那、阿爾及利亞、阿塞拜疆宣布出現首例死亡病例。

從整個大陸範圍來看，亞洲截至國際標準17時累計確診90773例，累計死亡3253例，歐洲累計確診27741例，死亡累計1182例，中東累計確診11035例，死亡440例，美國加拿大累計確診1416例，累計死亡39例；拉美及加勒比海地區累計確診207例，3例死亡；大洋洲確診155例，3例死亡，非洲確診134例，死亡3例。