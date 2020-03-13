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默克爾警告疫情比金融危機時嚴峻 學校停課1個月

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德國總理默克爾和衛生部長施潘周三就新冠危機共同出席了柏林聯邦記者會。
德國總理默克爾和衛生部長施潘周三就新冠危機共同出席了柏林聯邦記者會。 REUTERS - MICHELE TANTUSSI
作者： 法廣

武漢肺炎疫情延燒，德國總理默克爾警告，情勢比金融危機還嚴峻，她呼籲民眾減少社交。德國各地學校下周起將停課一個月，博物館也陸續閉館。

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默克爾（Angela Merkel）12日與全國16位邦總理開會後表示，武漢肺炎感染人數快速上升，由於沒有藥物和疫苗可對付，當前的情勢“比金融危機時還嚴峻”。

德國政府原本建議全國各級政府和主辦單位取消1000人以上的活動和集會，默克爾說，接下來一個月是防疫的關鍵期，因此1000人以下的活動也要取消。

她並呼籲社會大眾減少社交，“在這個轉折點，每個人都得付出很多”。

德國各級學校是由邦政府主管，3月13日西部的薩蘭（Saarland）、南部的巴伐利亞（Bayern）、中部的下薩克森（Niedersachsen）和首都柏林等邦政府率先宣布，下周一起將關閉各級學校和託兒所，直到4月下旬復活節假期結束為止，其它邦政府也可望在13日做出決定。

此外，全國各地包括柏林博物館島（Museumsinsel）在內的博物館，12日起也陸續宣布閉館或停辦導覽和演講等活動。

根據國家疾病防治單位羅伯特．科赫研究所（Robert Koch Institute）到12日為止的統計，德國2019年冠狀病毒疾病。

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