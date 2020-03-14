政治

西班牙：除上班、購買生活必需品之外不得出行

Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020. LA MONCLOA/AFP

西班牙14日宣布武漢肺炎新增1700例，累計確診5945例，死亡人數再添73人，攀至193人。政府規定民眾不得亂出行，並動員所有警力支援緊急狀態。西班牙頒布特別令，禁止出行，除非是上班族和出門購買生活必需品。