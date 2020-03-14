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西班牙：除上班、購買生活必需品之外不得出行

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Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020.
Foto divulgada por el Palacio de la Moncloa muestra al Primer Ministro español Pedro Sánchez (C) presidiendo una reunión extraordinaria del gabinete sobre el brote de coronavirus, en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, el 14 de marzo de 2020. LA MONCLOA/AFP
作者： 法廣

西班牙14日宣布武漢肺炎新增1700例，累計確診5945例，死亡人數再添73人，攀至193人。政府規定民眾不得亂出行，並動員所有警力支援緊急狀態。西班牙頒布特別令，禁止出行，除非是上班族和出門購買生活必需品。

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西班牙《世界報》（El Mundo）與卡迪納塞電台（Cadena Ser）等媒體報導，作為部分緊急狀態舉措，政府將下令全國封城，除上班、外出採購糧食、藥物及就醫等緊急情況外，所有西班牙民眾都必須待在家中。

除此之外，《世界報》報導，西班牙內政部還將動員地方及區域警部等所有警力，作為部分緊急狀態措施，以遏止2019冠狀病毒疾病疫情蔓延。

西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稍早表示，下周確診病例恐攀升一倍以上，突破1萬大關。他呼籲民眾勤洗手、少出門加強防疫。

桑切斯在內閣會議中宣布進入緊急狀態，一併實施上述措施。

 西班牙政府13日表示，政府將採取一連串非常措施“以動用所有國家資源，捍衛全體國民的健康”。

西班牙感染病例數自8日以來大幅攀升，國內餐廳、酒吧以及所有體育、文藝機構都已經關閉。

馬德里地區確診病例數近3000例，當地已下令關閉所有非必要的商業活動。

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