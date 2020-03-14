西班牙：除上班、購買生活必需品之外不得出行
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西班牙14日宣布武漢肺炎新增1700例，累計確診5945例，死亡人數再添73人，攀至193人。政府規定民眾不得亂出行，並動員所有警力支援緊急狀態。西班牙頒布特別令，禁止出行，除非是上班族和出門購買生活必需品。
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西班牙《世界報》（El Mundo）與卡迪納塞電台（Cadena Ser）等媒體報導，作為部分緊急狀態舉措，政府將下令全國封城，除上班、外出採購糧食、藥物及就醫等緊急情況外，所有西班牙民眾都必須待在家中。
除此之外，《世界報》報導，西班牙內政部還將動員地方及區域警部等所有警力，作為部分緊急狀態措施，以遏止2019冠狀病毒疾病疫情蔓延。
西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）稍早表示，下周確診病例恐攀升一倍以上，突破1萬大關。他呼籲民眾勤洗手、少出門加強防疫。
桑切斯在內閣會議中宣布進入緊急狀態，一併實施上述措施。
西班牙政府13日表示，政府將採取一連串非常措施“以動用所有國家資源，捍衛全體國民的健康”。
西班牙感染病例數自8日以來大幅攀升，國內餐廳、酒吧以及所有體育、文藝機構都已經關閉。
馬德里地區確診病例數近3000例，當地已下令關閉所有非必要的商業活動。