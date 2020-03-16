意大利媒體駁斥中國外交部公開散播假新聞

2020年3月10日，杭州國際機場後勤中心正在準備向意大利發送的醫護物資

意大利網絡媒體 Linkiesta周日報道說，中國外交部發言人華春瑩、趙立堅近日在twitter上散布假新聞，聲稱意大利人感謝中國援助並且播放中國國歌，報道批評中國官員在意大利人背後散布假新聞，並且呼籲意大利政府站出來對此做出反應。

廣告 繼續瀏覽後續

意大利媒體報道文章的標題為：夠了，多謝！文章批評中國外交部發言人是中國宣傳機構的成員，他們的工作之一就是散布虛假信息，呼籲意大利政府首腦即使在對抗疫情的關鍵時刻也必須站出來澄清。文章並不排除確實可能有意大利人對中國運輸物資表示出感謝，但是文章感嘆說，倘若不是大難當頭，倘若意大利是一個嚴肅的國家，政府領導人就應該站出來做出回應。

到目前為止尚未聽到有意大利官方代表對此做出表態。

中國政府上周向意大利運送物資，物資運輸包裝上註明“馳援”，不過，據來自意大利的消息，這批物資是意大利外長與中國外長協調之後敲定，除了口罩，消毒液等用品之外，其餘為意大利購買物資，並非贈送，部分是意大利紅十字會與中國紅十字會之間的交易。

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，歐盟內部輿論對歐盟其他國家對意大利缺乏援助提出尖銳批評，呼籲歐盟在關鍵時刻必須以團結為重。

此外，意大利全國宵禁之後，網絡不斷傳出意大利羅馬等地民眾在陽台上高唱國歌的視屏，引發網絡強烈共鳴。