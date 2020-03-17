塞爾維亞總統面臨疫情批歐盟“團結是童話” 大讚中國

3月15日晚，塞爾維亞總統武契奇宣布全國進入緊急狀態。同時，他批評歐盟在新冠肺炎疫情蔓延期間限制醫療設備出口，並稱讚中國是唯一能幫助塞爾維亞的國家。塞爾維亞政府16日說，由中國捐贈的首批1000個新冠病毒檢測試劑盒已於15日夜送達塞首都貝爾格萊德，幫助塞爾維亞抗擊新冠肺炎疫情。

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中國官媒報道說，這批試劑盒由中國企業生產、中國深圳市猛獁公益基金會捐贈，在中國駐塞爾維亞使館協調下送達塞首都後，政府已連夜安排將試劑盒送到衛生部門。

據俄羅斯衛星通訊社17日和BalkanInsight網站16日的消息，武契奇在宣布國家進入緊急狀態後說，“歐洲的團結並不存在，這是紙上的童話。”他還表示，“中國是目前唯一能幫助塞爾維亞的國家”。

武契奇還說， “根據歐盟的決定，我們甚至不能從歐盟國家進口醫療設備。”據報道，歐盟15日出台規定，限制歐盟國家出口一些醫療防護用品。歐盟委員會主席馮德萊恩在推特上表示，只有得到歐盟各國政府的明確授權，醫療防護設備才能出口到非歐盟國家。她表示，“這是正確的做法，因為我們的醫療保健系統需要這種設備。”塞爾維亞目前正在申請成為歐盟成員國。

武契奇稱，他已經請求中國向塞爾維亞派遣“一切”—“甚至派遣醫生，因為我們的醫生已經很累了。”

據Worldometers網站的統計，塞爾維亞目前有57例新冠肺炎確診病例，無死亡病例。15日，塞爾維亞宣布進入緊急狀態，並規定對所有塞爾維亞國民和從國外返回的外國居民實施為期14天的隔離，禁止任何未經授權在該國生活和工作的人入境。據新華社15日的報道，武契奇表示，中國醫護人員不在禁止入境名單之列，此外塞爾維亞已經從中國購買了500萬個口罩用於國內防疫，並將尋求中方醫療援助。