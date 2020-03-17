意單日新感染率首次下降 法方質疑數據可靠性

單日感染人數新增比例從19%下降到12.6%，意大利果真出現疫情放緩的曙光嗎？

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意大利在新冠疫情嚴重程度世界第二把交椅上坐得水深火熱。截至3月17日，感染人數和死亡人數飆升之快讓意大利政府與全歐盟不寒而慄。緊急限足令頒布之後的第二周，意大利宣布第一次出現疫情緩解的曙光，但系列數據反應現實情況的能力受到質疑。

截至巴黎時間3月17日下午18點，意大利全境共有31506人感染，2503人死亡；按照所有統計來看，本周三或周四死亡人數將超過3000人，接下來兩周還會增加，這的確不樂觀，但感染人數增加速度明顯下降，今天單日感染人數增加12.6%，比16日的13%，15日的17%和14日的19%要有明顯好轉。但法國世界報指出，這有可能是因為意大利不再系統性檢測病毒感染者。

世界報尤其指出，在意大利醫療資源最為緊缺的貝爾嘉沐地區，由於無法安排所有死屍，現在疫情受害人的屍體被放進城裡的很多教堂。意大利北部的醫療系統遭受着前所未有的衝擊，各地政府動員還未通過國家考核的年輕醫學生，緊急上“前線”，響應號召的年輕人約在1萬人。意大利政府還在考慮通過政令，徵用其他地區的私人診所資源，騰出床位，因為很有可能下周將出現疫情的高峰。

按照世界報的數據，意大利倫巴第大區16日感染人數單日增加10.4％，艾米麗－羅曼大區增加10.9%，威尼託大區增加13.5%，上述這三個大區是意大利單日新增感染人數放緩最明顯的地區，也是意大利全境第一批下達嚴格限行限足令的地區。對此，意大利健康高級委員會主席弗朗哥－洛卡特里表示，疫情放緩與否，還要看接下來兩天的數據。無論如何，意大利重疫區之一倫巴第大區區長楓丹納表示，病毒仍在肆虐，但擴散的節奏已經不再呈指數增長。雖然暫時不會出現奇蹟，但中期來看，人們可以對情況的好轉抱有希望。