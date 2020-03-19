意大利總理：延長防疫措施遵循堅持比例原則 我們不在中國

意大利國內的新冠肺炎疫情近日繼續惡化，意大利總理孔特在最新接受米蘭《晚郵報》（Corriere della Sera）的採訪時表示，將會延長針對新型肺炎所採取的嚴格管控措施。他還在介紹政府推行措施所依據的原則時指出，會繼續兼顧比例原則，並稱否則習慣於偉大個人主義和根深蒂固公民自由的意大利人不可能接受（這些措施），“顯然我們不是在中國，也不生活在中央集權國家”。

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自3月12日起，意大利在全國範圍內關閉了大部分企業，並禁止舉行公眾集會，該禁令將於3月25日到期。而關閉學校和其他措施，如禁止球迷出席體育賽事等禁令，將持續到4月3日。孔特受訪的這篇文章在周四上午面世。他昨晚召開內閣會議，有些閣員以視頻會議的方式參加，而出席者則一律戴着口罩和手套採取防護措施。孔特表示，現時必須延長封城措施至原定期限後，強調封城發揮作用，避免醫療系統崩潰。他又談到，希望意大利在幾天之內達到疫情高峰，感染率能逐漸下降。針對疫情所帶來的經濟問題，孔特強調，政府將釋放數百億的公共投資，並會擴展所謂“黃金力量”（Golden Power）計畫對其國內企業所採取的保護措施。據了解，依照“黃金力量”計畫向意大利企業提供的保護內容，該國政府將阻止所有對意大利公司趁危併購的嘗試，其中包括所有在米蘭交易所上市的意大利公司。

孔特在採訪中指，意大利全國避免了系統性崩潰，限制性措施正在發揮作用。他說，“很明顯，當我們（國內的疫情）達到頂峰後，傳染趨勢將開始減少（至少在百分比上），我們希望這在幾天之內發生，（在此之前）我們將無法立即恢復到以前的生活。 目前還不能多說，但很顯然，我們已經採取的措施-既關閉了許多商業和個人活動的措施，又涉及到學校的措施-只能延至最後期限。”他在採訪中還呼籲意大利民眾嚴格遵守封城決定，並支持許多市長所作出關閉市內公園等公共場所，減少違規群聚的決定。他提出，目前當局不打算採取其他的限制措施，但如果相關禁令得不到遵守則將採取行動。

孔特向《晚郵報》表示，對目前採取的措施大致滿意，而這些措施都是在政府基於四項原則上所制定的。第一是公開透明，絕不向國民隱藏任何疫情或數據，“其他某些國家曾隱匿疫情，付出了慘痛的代價”，孔特說。他並介紹稱，意大利政府秉持的第二項原則是最大限制性措施，政府不敢低估疫情，已經設想到最壞情況。孔特還談到，意大利政府堅持的另兩項原則是適當措施與比例原則。他認為，若沒有這兩項平衡指標，國民不可能接受政府的限令。他稱，因為意大利人習慣於偉大的個人主義，及崇尚根深蒂固的公民自由，對這些權利意大利人不會讓步。孔特說，“顯然我們不是在中國，也不生活在中央集權國家。”另據世界衛生組織最新統計數據顯示，意大利新冠肺炎確診人數累計超過3萬5000人，死亡人數逼近3000人。