疫情來襲 歐洲央行推出7500億歐元購債救經濟

歐洲央行3月18日晚召開計畫外會議，宣布推出7500億歐元緊急購債計畫，以防武肺（covid-19）大流行，造成金融崩潰，打擊歐元區經濟。歐洲央行行長拉加德不顧德荷兩國反對，推出這個前所未有的大規模計畫，包括購買國家公債與企業債。

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意大利總理孔特今天19日發推特，贊歐洲央行這個舉措響亮，而有力道。他之前曾批評歐洲央行行長拉加德面對疫情毀壞經濟沒有行動。

路透社19日引述多個渠道說，歐洲央行行長克里斯蒂娜-拉加德（Christine Lagarde）為了推出這個大規模購債計畫，否決了歐洲央行理事會一些成員的反對意見。拉加德示，為了保護歐元區經濟，她不會為歐洲央行的措施設定任何限制。歐洲央行這個購債計畫被認為有助於緩解債券市場的緊張氣氛，但遭到了幾位董事會成員的質疑。反對意見尤其來自德國與荷蘭的央行行長。他們歷來反對量化寬鬆原則。

歐洲央行昨晚發布聲明表示，最晚在今年年底之前，將購買7500億歐元的公共資產和私營企業資產。之後可能還會繼續購買。該計畫旨在應對疫情擴散，給歐元區帶來的重大風險。歐洲央行這項計畫還放寬了購買歐元區成員國，特別是希臘國債的條件。

華爾街日報指出，歐洲央行這一出人意料的舉措表明，歐洲央行決心保護南歐國家政府，這些國家的債務面臨來自投資者的壓力。此舉可能會在歐元區最大的經濟體德國引發新的擔憂。長期以來，德國高級官員一直批評歐洲央行的債券購買計畫。擔心歐洲央行變成某些國家的融資工具。

歐洲央行的聲明說，要確保家庭、企業、銀行、政府等所有經濟部門，受益於歐洲央行的“支持性融資”條件，化解疫情帶來的衝擊。