由於採取限制措施來遏制新冠病毒的傳染，歐洲各國的魚類產品消費暴跌。漁民要求國家、歐盟...和消費者提供支持。

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法國漁民目前非常擔心，尤其是西北部的布列塔尼地區：漁民的顧客——魚販不再購買剛打上來的鮮魚了。數百噸賣不出去的新鮮海產，價格暴跌一半，低於鮮魚的最低補貼收購價格，其中包括比目魚和多寶魚這類價格昂貴的魚，下周估計很多漁船有可能不出海了，而現在正是漁汛季節。

法國捕獲的魚不再能銷售給因遏制病毒傳播而被關閉的餐館；再加上，學校和學校食堂的完全關閉，以及自法國普及遠程辦公以來，公司食堂的使用頻率也大幅降低了。

隨着禁止出門在歐洲變得越來越普遍，這一大陸的整個漁業都遭受了損失。從愛爾蘭到英國，英國全國漁民聯合會就表示：疫情“對英國捕魚業造成了非常嚴重的衝擊”。這麼說是有充分理由的：英國70％捕到的魚是出口到歐洲和亞洲的，特別是進口大國西班牙、意大利和法國，目前已經關閉了邊境。

而亞洲也已經關閉了魚產品的進口市場。新冠疫情的發源地，中國已停止從國外進口蝦、扇貝、龍蝦和鮭魚，這對世界海鮮貿易的打擊最大。由於國際市場的關閉，澳大利亞的漁業收入也損失了三分之一。

目前，在所有這些國家裡，漁民都呼籲消費者吃當地打的鮮魚。英國人被呼籲少吃那些從挪威進口的鱈魚做的國菜——炸魚薯條，而是更多的吃他們喜歡吃的安康魚，墨魚或是西班牙人愛吃的海螺……。在法國，漁民還要求大型零售商參與進來，整個歐洲捕漁業都希望獲得財政補貼，並將最重要的捕魚配額延期到明年。