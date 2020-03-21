意大利疫情死亡人數突破4000

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家，死亡人數達到4032例，超過中國的3255例（官方承認的）。意大利的累計確診感染病例為47021例。

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據意大利當局昨天周五宣布，在過去24小時，該國死於武漢肺炎（covid-19）的病例為627人，是疫情爆發以來，單日死亡病例增加的最高峰。意大利累計病亡升至4032例，增幅18.4%。

路透社羅馬消息，周四，意大利取代中國，成為累計死亡病例數最多的國家。意大利民防部門表示，該國累計確診病例數從之前的41,035例攀升至47,021例，增長14.6%。

疫情重災區倫巴第北部地區仍然形勢嚴峻，該地區累計死亡病例2549例，累計確診病例22264例。

周五意大利累計治癒5129例患者，前一天治癒4440例。目前重症患者2655例，之前為2498例。

一位意大利人向法國媒體介紹說，他看的一份意大利報紙上，在疫情爆發之前，訃告欄只有一頁，現在每天都是10多頁。

疫情嚴重程度排在意大利之後的國家依次為：西班牙，伊朗，德國，美國，法國，韓國。據最新全球疫情統計顯示，確診病例為287379例，其中8077例危重。死亡病例11951例。疫情擴散到了172個國家。