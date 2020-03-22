皇馬前主席桑茲武肺過世 兒子哀嘆：他不該…

西班牙足球俱樂部皇家馬德里（Real Madrid）前主席洛倫佐·桑茲（Lorenzo Sanz）因感染武漢肺炎（covid-19）於3月21日在馬德里醫院不治身亡，終年76歲。其子哀嘆父親不該以這樣的方式結束一生。

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桑茲的兒子小桑茲（Lorenzo Sanz Jr.）3月21日在推特上發文說：我的父親過世了，他不該以這樣的方式終結一生。小桑茲三天前曾發布父親因出現武肺癥狀（COVID-19）被送往馬德里醫院的消息。

據法新社21日發自馬德里報道，桑茲的兒子小桑茲（Lorenzo Sanz Jr.）在推特上表示，父親生前熱愛家庭，熱愛皇馬，是世上最好、最勇敢、最認真工作的人之一。他表示，父親不該以這樣的方式終結一生。

桑茲在1995年到2000年掌管西班牙皇馬足球隊，在他任內，皇馬兩次問鼎歐洲冠軍聯賽（UEFA Champions League）、1次西班牙足球甲級聯賽（La Liga）。

皇馬和西班牙國家隊現任隊長拉莫斯（Sergio Ramos）發推文發推文說：對皇馬來說，這是令人悲傷的一天…。在我們陷入困境的日子，他的逝世讓我們更加悲傷。我要向他的家人和朋友獻上深切的哀悼。安息吧。

皇家馬德里籃球隊一名球員日前確診感染武漢肺炎，因籃球隊與足球隊共用一個訓練基地，拉莫斯和隊友目前都在隔離中。

西班牙疫情嚴重，目前排在中國，意大利，美國之後，是武肺疫情第四嚴重的國家，該國已有25496個確診病例，其中1381人死亡。