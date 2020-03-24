新冠疫情：德國病死人數過百

新冠疫情在德國繼續攀升。據柏林羅伯特科赫研究所公布的數據，截至周二傍晚，德國有27436名患者，一天內增加了4764人，死亡人數達114人。

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但德國醫療系統繼續運轉正常，而且還有一些急救空床位。德國表現出團結精神，接收了一些法國和意大利的患者。西南部的薩爾州，巴符州和萊法州已開始接收一些法國患者。薩克森州應意大利政府的請求，於周一到周二夜間，接收了八名意大利患者。其中兩位被送往萊比錫醫院。院方表示，兩位病人病情十分嚴重。

據《萊比錫人民日報》報道，按計畫，意大利空軍本來周二傍晚會送來第二批患者共六人。但該飛行計畫被取消，而且沒有說明理由。

《焦點》周刊報道說，德國病毒病死率偏低，引起多方關注。專家們總結出三條。一是病毒病死率與患者年齡有關。比如，意大利患者的平均年齡為63歲，德國為45歲。二是德國醫療系統應急能力強，給德國抗擊疫情帶來優勢。比如，擁有六千萬人口的意大利只有5000張急救病床。擁有約八千萬居民的德國則擁有28000張急救病床，而且現在正在翻一番。另外，有足夠的保護衣和懂行的急救護理人員也相當重要。三是患者數據的生成。一位世界衛生組織專家指出，德國的新冠病毒檢測策略十分徹底，檢測出來的患者中，因此有不少是癥狀不大的患者。意大利則對沒癥狀的年輕人不怎麼檢測。如果他們加大檢測範圍的話，患者數據可能提高，病死率就會相應下降。