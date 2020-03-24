西班牙死亡病例數激增 溜冰場成停屍房

西班牙衛生部3月24日公布的數據顯示，該國新冠病毒疫情仍在升溫，累計病例從前一天的33,089例猛竄到39,676例，單日新增近6,600例。同時，死亡人數也再次劇增，從周一的2,182增至2,696人，單日增幅為514例，不得不將溜冰場改建成停屍房。

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在感染病例中，醫務工作者所佔比例高達14％左右。突顯該瘟疫給醫務工作者帶來的高度風險。

西班牙是此次瘟疫中歐洲第二重災區，僅次於意大利，3月24日，該國創下危機爆發以來最大單日增幅。疫情不斷升級，給該國基礎設施帶來巨大壓力。

有關部門23日表示，由於基礎設施無法應付，已在取得各方同意的前提下，將“馬德里展覽中心”（Ifema）臨時改建成“戰地隔離病院“；而附近的複合式溜冰場“冰宮”（Palacio de Hielo）則暫時改作停屍房。

疫情爆發以來，馬德里成為病例主要來源地。周二公布的新數據顯示，馬德里現在病例所佔比例已從原來的一半降至近三分之一，這表明瘟疫正在全國蔓延。

西班牙機場運營商埃娜（Aena）表示，為遏制病毒傳播，旅行受限，空中交通量直線下降，馬德里和巴塞羅那主要機場的大多數航站樓將被關閉。

交通大臣阿巴羅斯（Jose Luis Abalos）表示，自3月14日實施緊急狀態以來，通過埃那機場的交通下降82％。

外交大臣岡薩雷斯·拉亞（Arancha Gonzalez Laya）告訴加的納斯廣播電台（Cadena Ser Catalan），政府正在設法幫助疫情爆發時出國旅行，而現在要回國的西班牙人返回自己的國家。

她說，上周末約有1,200人被送回，政府與航空公司保持聯繫，幫助在洪都拉斯、危地馬拉、薩爾瓦多、秘魯、印度尼西亞和菲律賓的西班牙人回國。

官員還說，軍方周一為179所養老院做了消毒工作，並計畫周二再對另外96所養老院進行消毒。