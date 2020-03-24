謹慎的曙光：意單日新增感染與死亡人數繼續下降

意大利在3月23日公布的數據顯示，該國連續第二天出現單日新增感染人數和死亡人數的下降，這讓其他歐洲國家產生謹慎的希望。

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意大利在3月23日報告當天全境新增確診新型冠狀病毒感染人數4789人，死亡人數單日新增601人，和上周六相比，連續兩天下降。意大利倫巴第大區健康事務負責人丘里奧-加利拉認為，“現在還不能說勝利已經到來，但我們的確在隧道深處看到了一線光明”，“接下來的幾天格外重要，我們不能掉以輕心”。加利拉負責的倫巴第大區是意大利的重災區之一，目前意大利全境累計死亡人數6077人，光是倫巴第大區就佔了3776人。

另外一個好消息：意大利1號病人痊癒出院。這名39歲的男子先後感染了他懷孕的妻子，他的一名朋友和他的醫生。他終於在本周一出院，但通過臉書呼籲人們繼續呆在家裡，因為“他曾經幸運地得到治療，但現在不是每個人都有機會被拯救”。

為了保持單日新增確診感染人數和死亡人數不再上漲，意大利政府也在周一下達命令，強化限足，要求所有非必需產品的生產工業立即停止，禁止意大利人離開他們所在的鎮子，除非生命健康出現非常緊急的情況。意大利政府表示，目前尤其禁止人們從北方流向南方。3月7-8日的那個周末，大約數千人趕在北方封城之前，從北部回到南部，加速了疫情的發展。根據意大利共和日報的最新統計，94%的受訪民眾對封城令感到滿意甚至非常滿意，當中46%的受訪民眾認為，意大利政府比其他歐洲國家做得要更加到位。

意大利健康高級研究院院長希爾維亞-布薩菲羅也表示，自己“研究新數據的時候，情緒是積極的，但現在還不能太早確定連續兩日數字下降，是否已經成為一個趨勢，接下來幾天異常關鍵，不能放鬆警惕”。