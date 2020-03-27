英國首相約翰遜確診感染新冠病毒：“存在輕微癥狀”

自倫敦方面消息，英國首相鮑里斯·約翰遜周五在其推特上發文稱，在過去的24小時內，他的身體呈現“輕微癥狀”，經新冠病毒檢測結果呈陽性。

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約翰遜在這則長達2分12秒的錄製視頻中介紹稱，目前自己正在唐寧街10號首相官邸中隔離，但會通過視頻會議等方式繼續領導英國政府抗擊新冠肺炎疫情工作。

現年55歲的約翰遜在視頻中說道，“我正在在家辦公並執行自我隔離，這則是完全正確的行為”。他說，“但毋庸置疑的是，感謝在如魔法般現代科技的幫助下，我將繼續與我頂級的團隊工作，以領導對病毒的國家抵抗”。

約翰遜稱，“我向對所有相關的人表示感謝，當然包括我們出色的英國國家醫療服務體系（NHS）成員”。他說，“所以要感謝所有跟我一樣在家辦公，以防止病毒藉著家庭之間傳播的人們。”

據英國廣播公司（BBC)報道稱，約翰遜是在根據英國首席醫學官克里斯·惠蒂教授的個人建議下，在NHS員工地幫助下於唐寧街10號接受了新冠病毒測試。

英國首相府的聲明補充說，他仍將負責政府對這一危機的處理。 英國首相發言人本周早些時候曾表示，如果約翰遜身體出現不適且無法正常工作時，屆時英國外交大臣拉布將出面臨時負責。