從中國採購新冠病毒試劑盒錯誤率80% 中使館回應：用法不當

針對近日有捷克專家表示，從中國採購的新冠病毒試劑盒錯誤率達80%，中國駐捷克大使館周五發表聲明，以引述捷克有關官員說法的方式指，“這是捷方人員使用方法不當所致。”

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據捷克電台（Czech Radio）旗下新聞網站“iROZHLAS”3月23日報導，在該國東北部奧斯特拉瓦（Ostrava）大學任教的衛生專家斯伏辛諾娃（Pavla Svrčinová）指出，21日在大學醫院測試這批從中國購置的新冠病毒試劑盒後，結果發現錯誤率約80%。對此，中國駐捷克大使館發言人發表聲明，並以“媒體炒作從中國公司採購的新冠肺炎病毒快速檢測試劑盒錯誤率問題”回答稱，他們注意到上述報導並立即着手向有關方面了解核實情況。

中國駐捷克大使館發言人稱，“關於媒體所稱的問題，捷克防疫工作負責人、衛生部副部長、流行病學專家普利姆拉已作出澄清，指出所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR（核酸）檢測。捷克第一副總理兼內務部長哈馬切克也表示，有關情況是由於捷方人員使用方法不當所造成。中國相關公司亦就此作出澄清，並提醒捷方檢測時須嚴格按照有關說明規範操作。”中使館發言人還強調，“病毒無國界。中方願同包括捷克在內的國際社會交流分享疫情防控經驗，共同抗擊疫情，維護全球和地區公共衛生安全。”

此外，新華社此前曾報道稱，這批新冠病毒快速檢測試劑盒是捷克向中國訂購的，總共有15萬套，18日由捷克軍機運抵布拉格。據稱中國生產的試劑盒最快20多分鐘能檢測出結果，而捷克原本使用的檢測設備需要6小時。