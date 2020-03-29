捷克媒體追溯援意中國口罩為何經手抵達該國

捷克新聞網站“Aktuálně.cz”於3月26日發表了一篇題為“沒收口罩由一名頗具影響力的捷克中國代表進口”的調查文章。文章稱，近日，捷克警方突襲了中國僑商周靈健的一個倉庫，沒收了68萬個口罩和2.8萬個N95口罩。而在這些醫療物資中，包括一批印有中國和意大利國旗的箱子，經調查是浙江青田縣紅十字會援助意大利的防疫物資。

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報導稱，捷克警方在3月17日於首都布拉格近郊的洛沃西采（Lovosice）的一間倉庫內，查扣了被指由周靈健（Zhou Lingjian）所進口，一共68萬個口罩，及2.8萬個N95口罩。報導指，周靈健不僅是這些醫療物資的進口者，他或因為不想以正常價格將它們賣給捷克政府，則將這些醫療物資轉手給了一家捷克公司。該公司隨後曾嘗試用比平常高出幾倍的價格，將這批物資出售於捷克衛生部。報導稱，周的代表解釋稱，將其中部分口罩出售給捷克二手商是因為不想直接與捷克政府打交道，但這一說法難以得到證實。

“Aktuálně.cz”的報導稱，警方查扣這批醫療物資的這家倉庫租給了一個叫 （CTE Cargo Sped, Ltd）的公司。周靈健則是該公司最大的股東，他的妻子是公司的主管。這一公司還被指與CTE International公司有關。這一公司被認為是將物資送達捷克境內的運輸方。這批醫療物資隨後落入到了一個叫CBA Trade的“空殼公司”的手中。而CBA Trade公司的註冊地址，是位於布拉格東部基爾恩涅村鎮（Jirny）的一個家庭地址。據該公司2016年發布的最新財政報表顯示，其在兩年前被一名叫沃拉挈科娃（Romana Voráčková）的女子收購。該公司既沒有網站也沒有更新的聯繫方式，其財務報表顯示無僱員，資產微薄。沃拉挈科娃仍被列為公司主管，但記者與這位女子的聯繫嘗試則並未成功。捷克衛生部發言人介紹稱，這一公司曾嘗試以每隻口罩32捷克克朗的價格向他們出售，而正常的價格則是15捷克克朗一隻口罩。

值得一提的是，警方查扣的這批醫療物資中，還包括一批貼有中國和意大利國旗標誌的箱子。根據媒體從周靈健發言人處得到的說法，這些正是從其籍貫浙江青田運來要給意大利的援助物資。但卻不知為何，會跑到洛沃西採的倉庫里。當地警方目前判斷應該是有人偷了這幾箱物資。近日，意大利媒體《共和國報》曾指控捷克當局，以打擊非法販賣的方式扣押中國寄往意大利的口罩等物資。該事件經報道後還引發了捷意兩國之間的一場輿論風波。對此，捷克外交部長佩特日切克（Tomas Petricek ）曾回應稱，“捷克共和國肯定沒有偷任何東西。”他還補充說，捷克方面還向意大利多送了1萬個同類型的口罩。佩特日切克告訴法新社說，“誠實地講，洛沃西采不是很在中國向意大利的運輸路上”。

此外，周靈健的身分也遭到媒體起底，他不僅是歐洲華僑華人青年聯合總會會長、捷克青田同鄉會會長等，還是當地中文媒體“布拉格中國時報”（Prague Chinese Times）的負責人。而在去年捷克總統澤曼（Miloš Zeman）訪華時，他還曾隨行，是當地華人社會具有影響力的人物之一。一名自稱為於先生（音譯 YU）的周靈健代表在周五告訴該媒體稱，“周靈健擁有一家運輸公司，他們進口了要以每隻0.3捷克克朗賣給捷克人的口罩。他們曾向政府部門提出要出售這些物資，隨後便發生了警察查扣庫房事件，其中警方還沒收了其他的口罩。這則是個誤會”。同樣就這一事件，捷克內政部長哈馬切克（Jan Hamáček）20日發推文稱，“經調查發現，被扣押的物資有一部分包括101600隻口罩和N95口罩，是中國浙江青田縣紅十字會捐給意大利華僑的”。哈馬切克稱，這是場“誤會”，並會與中意兩國一同解決此事，還會確保不讓意大利“蒙受任何損失”。