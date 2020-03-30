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莫斯科疫情

莫斯科確診病例破千 市長亡羊補牢下令封城

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空蕩蕩的莫斯科紅場，2020年3月30日。La Plaza Roja de Moscú, prácticamente vacía el 30 de marzo de 2020
空蕩蕩的莫斯科紅場，2020年3月30日。La Plaza Roja de Moscú, prácticamente vacía el 30 de marzo de 2020 AFP
作者： 夏榕

俄羅斯首都莫斯科確診患者超過千人後，莫斯科市長謝爾蓋·索比亞寧周日宣布，從周一開始全市封城，莫斯科所有居民不分年齡，都必須遵守這一，之前僅有65歲以上的市民出門受到限制。

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法新社援引莫斯科市長索比亞寧 (Sergey Sobyanin)宣布，莫斯科所有市民周一開始居家隔離，只有在需要就醫、健康出現危急、必須進辦公室工作，以及到超市或藥局買必需品的情況下，才能離開家中。此外，也只能在離家一百公尺的範圍內遛寵物。

索比亞寧在聲明中寫道：“從周一起，必須持有特殊的證件才能外出，而全市將開始通過一套智能系統來監控居家隔離與人民行動。”

換句話說，實施“居家隔離制度”後，居民外出必須持有莫斯科政府按新規定發放的特別通行證。至於所謂的“智能控制系統”，即通過移動電話和莫斯科新架設的可辨識人臉監視器進行追蹤，還將制定新的公民流動規則。

索比亞寧承認，在當前形勢下，許多莫斯科人將失業。因此，政府將制定幫助措施幫助他們。第一步，引入發放地區失業者補償金機制。失業救濟金和新補助金的總額為每月19,500盧布。

另據英國獨立報新聞網周日消息，發表在莫斯科市長個人網站上的一份聲明表示，採取這些措施是對歐洲和美國出現“疫情變的更嚴峻”狀況做出的反應。而莫斯科市長只給1250萬居民們四個小時的時間來適應新規定。目前尚不清楚將持續多長時間。

法新社指出，在莫斯科被封城消息傳出的同一天，根據官方數據，莫斯科確診病例超過1000例。儘管俄羅斯官方公布的新冠病毒確診病例數量不多，但正在以越來越快的速度增加。

 

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