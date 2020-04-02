歐盟成員國低估風險高估能力陷新冠泥潭？

一直被認為擁有優良醫療設施的歐洲多國目前都陷入嚴重的新冠危機難以自拔，感染死亡人數居高不下。據路透社獲得的歐盟文件顯示，究其原因，除了對危機形勢嚴峻程度判斷不足外，歐洲各國可能都高估了自身醫療系統的應對能力。

廣告 繼續瀏覽後續

目前受到各方批評的歐盟說，實際上之前已經多次提醒各國，但成員國都對自身能力信心十足，在沒有準備好的情況下陷入危機一發不可收拾。

據路透社獨家引述歐盟文件顯示，就在歐洲開始爭購口罩、呼吸機和檢測工具來對抗新冠病毒的一個月前，各國政府都向布魯塞爾方面表示，它們的醫療系統已經做好準備，沒有必要再訂購更多的庫存。 這一樂觀評估與僅僅幾周後口罩和醫療設備的短缺形成了鮮明對比，當時歐盟執委會已經估計到，歐盟各國的需求比通常情況下要高出10倍。

武漢1月23號封城兩周後，歐盟執委會的一名官員在2月5日與成員國外交官舉行的閉門會議上說：“一切盡在掌控中，”當時這位官員還在轉述各國特使的言論時表示，“成員國有充分的準備，大多數國家都已採取措施”來檢測和治療新冠病毒。

而在之後僅僅兩周，意大利出現了首例新冠病毒感染病例，目前已有超過一萬三千人死於新冠病毒，幾乎是中國官報死亡人數的四倍。 西班牙和法國的感染與死亡人數每天也都在以驚人的速度增加，而多國都被迫採取了嚴格的居家隔離措施，導致整個經濟和社會活動陷入癱瘓狀態，恢復遙遙無期。

歐盟執委會的一位發言人表示：“從1月份開始，歐盟執委會就表達了向成員國提供支持的可能性。”而在1月31日的一次會議上，來自各國衛生部的代表告訴執委會，他們不需要獲得醫療設備的幫助。 2月28日，在第一次表達可以提供幫助的一個月後，在至少兩次會議上敦促各國政府明確他們的需求之後，歐盟執委會才啟動了一項口罩和其他防護裝備的聯合採購計畫。

歐盟各國政府3月才開始意識到形勢的嚴重性，但許多國家沒有採取聯合行動，而是訴諸保護主義措施，提高貿易壁壘，阻礙向鄰國出口醫療設備。

據路透看到的文件顯示，歐盟各國政府還布魯塞爾方面保證，他們的醫務人員已得到有關如何處理新冠病毒感染患者的詳細說明，不過意大利從2月24日起只要求醫務人員在處理疑似病例時戴口罩。 據官方數據顯示，近1萬名意大利醫務工作者已被感染，占意大利感染病例的9%以上。

意大利的醫療工作者每月需要9,000萬個口罩，而意大利只能滿足其中一小部分。法國上周訂購了超過10億個口罩，製造商正在調整生產線以生產呼吸機。