西班牙首相要求歐盟新馬歇爾計畫債務共享

西班牙首相要求執行“新馬歇爾計畫”，要求歐盟債務共享，同時反對受到進行嚴苛經濟結構性改革的義務束縛。

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4月5日刊發的德國“法蘭克福彙報”對桑切斯視察一處口罩醫療必需品工廠時的發言進行了報道，並引述桑切斯的話說，“從中期來看，歐洲需要新的債務共享機制，如果國境線無法阻擋病毒，金融機制就也不能止步於國境線”。目前歐洲多國，尤其是德國，奧地利與荷蘭，反對與其他成員國共享債務，原因是擔心這不利於部分成員國進行經濟結構性改革。而法國，西班牙和意大利等9個國家則支持進行債務共享。

西班牙首相桑切斯還希望歐盟進行新的馬歇爾計畫，他提到1948年美國對西歐展開的大範圍援助，幫助重建第二次世界大戰之後的歐洲。他表示，如果不能快速找到面對新冠危機的應對措施，歐盟會失敗，他與意大利一同呼籲歐盟北部成員國展現團結精神，而“團結意味着歐盟南部國家和北部國家之間不能有隔閡”。在“法蘭克福彙報”和意大利“共和報”的約稿當中，桑切斯寫道：“需要新的馬歇爾計畫，重建新冠大流行病之後的歐洲…需要繼續緩解並分化成員國內部分歧，而與此同時，可以首先開啟‘歐洲穩定機制’，但前提是這一機制不能附帶其他條件”。意大利政府也不希望在獲得幫助的同時，受到改革義務的制約。而這是目前德國等反對方不能接受的。巴黎人報分析認為，自從上一次經濟危機以來，北歐國家“對待南歐國家始終非常謹慎，認為它們太過寬鬆”。

法蘭克福彙報分析認為，德國總理默克爾上一次表態對於西班牙來說，強硬得非常罕見。近期刊發的西班牙“世界報”刊登了一幅漫畫，畫中，默克爾的膝蓋上堆滿了錢，漫畫中的默克爾用手輕拍着錢，嘴裡說道：錢，你最好留在家裡。