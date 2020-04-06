德國政府：疫情最嚴重時刻尚未到來

德國新冠疫情繼續攀升。德國政府表示，疫情最嚴重時刻尚未到來。

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根據德國聯邦疾控機構羅伯特·科赫研究所（Robert-Koch-Institut）公布的最新數據，截至周日零點，德國累計確診新冠病毒患者達91714例，一日內新增5936例，累計死亡1342例。病死率由前一天的1.35%增加到現在的1.46%。

雖然德國的病死率一直較低，但德國政府要求人們不要鬆懈，要繼續避免社交往來。德國總理辦公室主任布勞恩（Helge Braun）向《法蘭克福彙報周日版》表示："疫情最嚴重的時刻尚未到來。我們政府的職責是為民眾應對這場危機最艱難時刻做好準備。"

德國外長馬斯（Heiko Maas）呼籲民眾遵守目前在全德範圍實施的交際禁令。他向德新社指出："我們必須繼續竭盡全力避免疫情在德國迅速擴散，復活節期間也不例外，儘管這對許多家庭和朋友圈而言並不容易。"

包括德國在內的不少國家下周將迎來一年一度的復活節，對於民眾而言，這是僅次於聖誕節的重大節日，德國以前的慶祝方式多種多樣，有家庭聚會，朋友聚會以及教會和其它組織舉辦的大型聚會。

本周六，有200萬口罩和30萬防護服從中國運抵德國。德國聯邦國防軍將這些物資從萊比錫/哈勒機場空運到柏林。

慕尼黑《水星報》報道說：人們開始懷疑科赫研究所發布的新冠病毒死亡數據是否偏高或偏低。比如，漢堡衛生部門認為，死者患有新冠病毒，但未必是死於新冠病毒，有些人有病前史，可能是死於其它疾病，法醫要根據解剖結果來確定。比如，4月3日，科赫研究所公布的漢堡新冠死者為14人，但漢堡根據自己的檢測方式認定只有8人死於新冠病毒。漢堡因此要求科赫研究所和其它部門重查病死人數。但科赫研究所所長維勒同日在記者會上表示，德國的新冠病毒病死率更可能被低估，而不是被高估。