新冠肆虐 歐盟呼籲申根國旅禁至少延至五月中

全球目前已經有150人確認感染新冠病毒，歐洲感染人數超過77萬，死亡人數全球最高，超過六萬。為遏制病毒大流行，歐盟執行委員會呼籲申根區成員國家間繼續維持非必要的旅遊禁令，至少限制到5月15日。

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法新社報導，負責促進歐洲生活方式的歐盟執委會副主席席納斯（Margaritis Schinas）在聲明中指出，所有成員國已成功實施擴大社交距離措施，限制社交互動及減緩病毒傳播。 這些措施也與禁止第三國人士在非必要情況下入境歐洲的作法相輔相成。，雖然目前已看到初步成果，但延長旅遊限令對於持續降低病毒進一步傳播的風險，仍有其必要，他說：“當我們仍在努力確保家園安全時，暫還不應該打開大門”。

據報道， 這項旅遊限制適用所謂的申根區，包括冰島、列支敦斯登、挪威、瑞士等非歐盟成員。這是歐盟地區祭出最嚴厲的抗疫措施之一。

有些歐盟國家已開始對封城措施感到不耐煩，然而有些國家正加強相關限制，期望遏止疫情傳播。

在法國，目前也已經進入封城的第四周，政府原來預計的4月15好解禁的日期也被推後，何時，如何逐步解封目前都還是未知數。法國政府發言人周四早上也在接受法國新聞台採訪時表示，雖然疫情出現了緩解的跡象，但法國依然位於新冠大流行引發的危機中心。巴黎和其他多個地區也已經加強了居家隔離的限制措施，包括禁止居民在10點至19點之間外做運動。法國總統將於下周一再次發表電視講話，宣布法國應對疫情的措施。 預計他將宣布延長隔離的期限。

根據已知的最新統計，自中國去年12月首度傳出疫情以來，目前全球192個國家及地區總計已有超過150萬起確診病例。在這些病例中，至少28萬300人被認為已經康復。 但超過8萬8000人不治。西班牙和意大利是疫情最為嚴重的歐洲國家，確診人數分別超過14萬和13萬。意大利死亡人數全球最多，近一萬八千人 ;西班牙死亡人數緊隨其後，已攀升至一萬四千。 法國已通報的逐步更新1萬869死以及11萬2950起確診感染病例。英國以7097死，6萬733人確診。歐洲總計漸進確實確診超過77萬，6萬1千人死於新冠病毒。

在美國境內不治人數達1萬3829例居全球第3，但全美確診感染案例達40萬多例，居全球確診之首。