歐盟財長會議達成5000億歐元的援助協議

歐盟27國的財長在本周二的會議無果而終之後終於於周四晚間達成一致，推出共同應對新冠危機的總金額超過5000億歐元的一籃子措施，這些措施包括向歐盟穩定機制融資2400億歐元，向歐盟企業提供2000億歐元的貸款保證，以及向陷入失業的歐盟內部職工提供1000億歐元的經濟援助。至於歐盟輿論高度關注的新冠債劵問題被推延到本月底的歐盟峰會上再做討論。

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不過，歐盟財政會議周四通過的協議中提出了如何恢復歐盟經濟的復蘇基金的融資方案，法國財長勒梅爾認為這一基金的金額應該在五千億歐元左右，具體採用發放債劵的方式並且在時間上設限，他認為這是唯一解決問題的途徑。但是，德國以及荷蘭的財長周四在會上再度重申了反對歐元區發放共同債劵的立場，雖然他們在昨天的會議上也做出了重大的讓步，尤其是荷蘭，荷蘭財長放棄了援助計畫必須帶有附加條件的立場。雖然歐盟穩定機制設立的當初確實要求經濟援助必須帶有財政緊縮等其他附加條件，但是，今天新冠病毒大敵當前，荷蘭政府堅持強加附帶條件的僵硬立場受到歐盟其他成員國的一致批評。對遭受危機重挫的西班牙與意大利兩國來說，帶有附件條件的援助是對他們的侮辱。

按照協議，歐盟經濟總產值中的2%，也就是將近2400億歐元將是無條件援助，主要被運用於與新冠疫情有關的衛生行業的增加開支，而在衛生行業之外的援助必須帶有附加條件。對荷蘭財長來說，這是一個公平理性的援助計畫。

歐盟財長會議周四達成的協議還必須獲得本月底舉行的歐盟峰會的首肯。根據國際貨幣基金組織的預測，2020年歐盟經濟乃至全球經濟將陷入嚴重萎縮，其程度將不亞於1929年的全球大蕭條。