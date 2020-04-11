德國強烈譴責德法邊境仇視法國人現象

德國外交部在4月11日星期六強烈譴責德國和法國邊境地區出現的一系列針對法國人的騷擾，襲擊和仇視現象。這種針對法國人的仇視背後是德國持續接收從法國轉移過去的新冠重症患者，以及兩國死亡率的懸殊對比。

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對此，德國外交部長黑克-馬斯表示，“新冠病毒不認國界或者國籍，人類的尊嚴也不能按照國籍來畫分，看到德國的朋友—法國人—因新冠病毒遭受攻擊，這令人痛惜，這種行為是不能接受的，德國人和法國人同在一條船上”。

前些時候，德國與法國疫情重災區大東區毗鄰的地區薩爾的經濟事務負責人安克-海陵格也表達了德國的歉意，稱“薩爾人聽說，法國人被人咒罵，還有人朝法國人扔雞蛋，無論是誰做的這種事，都與德法人民友誼相悖”。海陵格就此向法國人致歉。

幾天前，毗鄰法國的德國小鎮葛爾塞姆的鎮長克里沃指出，該鎮出現了一些“針對德國人的朋友—法國人的敵意，主要現象包括在街上攔住法國人，對其進行辱罵，導致很多法國人不敢出門”。這一消息引發極大震動，很多法國人反應“在散步或者超市購物時，被人吐口水”，還有一名法國人表示，自己“甚至被人要求‘回到他的冠狀病毒國家’！”。

3月16日以來，德國根據政府命令嚴加管控從法國入境的人員，之後，只有貨運工人或者在德法邊境工作生活的人才能入境德國。截至目前德國新冠死亡率比法國低很多，而感染人數兩國相當。法國目前有約12萬5千人確診感染，死亡人數逼近1萬4千人；德國感染人數11萬8千人，死亡2544人。