抗擊新冠病毒：德國總統呼籲人們要有耐心和紀律

復活節到來前夕，德國總統施泰因邁爾感謝民眾為抗擊疫情所作的努力，並呼籲民眾要有耐心，信任政治。

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周六晚上，即復活節到來前夕，德國總統施泰因邁爾就新冠危機非同尋常地發表電視講話，感謝人們為抗擊疫情所做的巨大努力，並呼籲人們要有耐心，有紀律，有團結精神。他表示，是否應鬆動限制，這不是掌握在政治家和專家的手裡，而是掌握在我們大家的手裡。危險還沒有消失。遵守極端限制，挽救了人們的生命，而且每天還在繼續挽救生命。

他呼籲德國民眾在新冠疫情期間信任政治。他說，聯邦和各州政府都很清楚，自己肩負着重大責任。他表示，病毒是對我們人類的一個考驗。可能很多人認為“我們是無敵的。”但事實證明，這是錯誤的。他表示，新冠病毒將給社會帶來深遠的影響。“世界將變樣。”他希望人們能進一步相互信任，顧及他人並充滿信心。

德國總統通常只是一年一度發表聖誕致辭。根據總統府的消息，這是總統首次打破慣例，在非傳統時間發表電視講話。

與此同時，德國新冠病毒患者人數還在增長，但增速放緩。據柏林羅伯特科赫研究所的統計，截至11日上午十點，德國已確診的新冠患者達117658人，一天內增加了4133人，死亡人數達2544人。

復活節到來前，德國醫療系統已表示，德國還有足夠的加護病床，復活節期間，醫療系統不會出現超負荷現象。

德國早已啟動多個財政援助項目，以扶持受到新冠病毒強烈衝擊的經濟，其中也有對醫療系統的多方扶持。聯邦衛生部現計畫也對牙醫和精神科醫生給予財政援助。出於對新冠病毒的恐懼，前往牙醫和精神科醫生診所就醫的人大大減少。

多個民調顯示，抗擊疫情以來，德國人對基民盟籍總理默克爾的信任度大大增加，對基社盟領袖、巴州州長索德爾的評價也大大升高，認為他最有能力成為默克爾的接班人。