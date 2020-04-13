新冠肆虐 地中海船10幾移民消失非政府組織擔憂

近日，地中海難民船上的10幾名移民失蹤後，一些非政府組織表示擔憂。歐洲宣布派遣一架飛機馬耳他海岸附近搜索失蹤船隻

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一些非政府組織譴責歐洲國家的冷漠與消極。 歐洲邊境控制局，對此作出反應，

宣布派出一架飛機在馬耳他海岸附近尋找這艘失蹤的船隻。

這些在地中海的一艘船隻上的10幾名移民在馬耳他沿海失蹤，他們的命運4月12日引發國際組織及非政府組織的極度擔憂。

歐洲邊境和海岸警衛隊（Frontex）向法新社指出，他們派遣一架飛機“將在周一早上起飛，以搜尋”這艘船。歐洲 海岸警衛隊發表一份聲明指出，這是一艘他們在周五和周六發現的四艘移民船之一。 他們已通知意大利、馬耳他、利比亞和突尼斯的相關單位。但馬耳他政府和意大利海岸警衛隊對法新社的採訪並未做出反應。

德國非政府組織《國際海洋觀察》曾在一條推文中譴責說：“所有當局都知道，但都不採取任何措施營救，歐洲放棄了他們。在復活節，任憑他們死亡。”

海洋觀察此前曾宣布四艘船中的一艘已經“傾覆”。他們周六起就警告，載有260名移民的氣墊船的危險處境。

另一德國非政府組織United4Rescue也在一份聲明中肯定說，這艘船“從此找不到的船曾經打電話求救”。 其發言擔心地說：“我們估計應該有數十人死亡。”

國際移民專員賈科莫說：“不幸的是，對地中海死亡移民人數的估計一直都是默認情況下的估計”。他說：“從年初到4月8日，我們在地中海中部的記錄有140人死亡，在整個地中海則有241人死亡。

在冠狀病毒危機中，馬耳他和意大利關閉了向移民開放的港口。 該決定遭到協會的譴責。 而馬耳他當局上周五已救助了67名船上難民，並採取隔離措施。

12日的周日，有一百多名海上移民在西西里南部海港Pozzallo上岸。海洋觀察指出，他們所發現的那4艘難民船的其中之一也在周日上午靠岸了。

意大利在衛生健康危機高漲的現況，其公民保護局長波雷利解釋將在陸地上或船隻上，部署一些結構組織，俾能把這些移民置於《防疫隔離》。一旦隔離手續完成後，他們將進行慣有的法律程序。而這項新立定的行政程序的第一次實施將針對在意大利沿海漂泊數日的人道船隻號《Alan-Kurdi》上面的156名移民。

隨着天氣的轉晴，將會促使更多的移民試圖從利比亞偷渡到達意大利。意大利的極右翼領導人薩爾維尼（Salvini）在其臉書Facebook上譴責，政府當局建立一個新的移民新冠病毒隔離中心來接納這些海上移民。他說： “意大利人被禁足令關在家裡，而這些偷渡分子卻可以自由下船走動。”