新冠病毒肆虐下 西班牙仍在恐懼爭議聲中復工

新冠病毒肆虐下，西班牙可說在恐懼爭議聲中，強過關山地宣布復工。經過15天幾乎完全的經濟冬眠之後，4月13日，成千上萬的工人在西班牙各地重返工作崗位，尤其是在對經濟活動至關重要的行業，例如建築業和工業界。這項復工也 伴隨着猶豫不決和一些爭議。

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法廣特約記者穆鎖馬德里報道指出，在哪裡？何時？又如何復工？ 這是馬德里地區總督伊莎貝爾·迪亞茲·阿尤索（Isabel Diaz Ayuso）向社會主義黨籍的西班牙總理佩德羅·桑切斯針對有關口罩提出的三個問題。 這同樣也是即使成千上萬的西班牙人在停工15天後，重新返回工作崗位所提出的同樣問題，無論在馬德里或西班牙其他地方，每個人也都在問這個問題。

西班牙中央政府已承諾要分發1000萬個口罩，這些口罩的分發將開始於地鐵、公交車，尤其是郊區火車等公共交通站點。 這是由特別工作人員分發給乘客。總之，在馬德里，我們已經看到他們持續在分發口罩。

在新冠病毒危機開始時就極度缺乏防護設備物資的西班牙，即使採取發口罩措施，並不能阻止民眾對復工令的猶豫不決。有些人抱怨他們沒有收到口罩，或者他們不知道如何正確使用口罩。

更不用說那些工業領域的領薪人員，不論怎麼樣，許多員工仍然害怕自己會被病毒感染。 這些工作人員說，在許多工作環境下，要保持所需的距離是不可能的。