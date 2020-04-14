法國政府預估2020年GDP縮減8%

法國經濟部長勒梅爾（Bruno Le Maire）周二在RMC / BFMTV電視上宣布，法國政府預計：2020年法國國內生產總值GDP將下降8％。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法蘭西銀行此前8日發布其首次商業調查的報告，它是法國3月17日中午開始實施的禁足令後的第一個經濟現況的調查報告。其主要目的是，針對三月下旬禁足令當中，每個領域的生產活動水平，提供一個“儘可能最詳細的圖表”。

由於經濟活動的急劇下降，法蘭西銀行當時曾估計法國第一季度的國內生產總值大約收縮了百分之六。

而14日，經濟部長勒梅爾在電視上進一步宣布，政府預計2020年法國GDP將下降8％。

法國央行行長說：“每兩個星期的禁足令讓我們損失了年度GDP的1.5％和額外的公共赤字的1％，”

根據一項在3月27日至4月3日對8500家公司進行的調查顯示，在3月實施禁足令的兩周當中，整體經濟活動下降了32％，這一數字與國家統計局INSEE公布的數字相當， 統計局公布的數據是下降35％。 受災最嚴重的行業是建築業，其生產活動的損失佔了正常時期的約四分之三；此外還有，貿易，運輸，住宿和餐飲服務業，其生產活動減少了約三分之二。

另外，製造業也受到嚴重影響，生產活動幾乎損失了一半，其他的商品服務業也減少了約三分之一。 這些部門合計佔了GDP的55％，他們已失去正常時期生產活動的一半。

其他受影響較小的地區，則佔國內生產總值不到一半的比重，分別是：農業和農產食品工業，煉焦業，煉油和能源生產，以及非商品服務業或或金融業及房地產等的服務業 。