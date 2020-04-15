德國謹慎放寬防疫管控

德國疫情雖然還在擴大，但增長繼續平滑。德國政界周三作出決定，謹慎放寬防疫管控。

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據德國媒體綜合報道，默克爾總理和各州州長周三就新冠危機舉行了長達四小時的視頻會議。會議決定，謹慎放寬一些限制，但交際禁令繼續有效到5月3日。

自下周一起，店鋪銷售面積小於800平米的小店可以開門營業。除此之外，汽車經銷商、自行車店和書店不管店面大小都可開放。但商店應注意衛生並控制人員出入，讓人們相互保持足夠的距離。餐館、酒吧、宗教聚會、迪斯科、劇院、歌劇院、音樂廳則必須繼續關閉。大型活動包括足球賽不允許在8月31日前舉行。

學校計畫5月4日起逐步複課。但具體開學日期還未定。每個州可能視情況不同，做出不同的決定。比如疫情嚴重的巴州打算5月11日後才逐步複課。州長索德爾表示，因為各州受到的打擊不同，所以活動空間和制訂的框架會不同。

聯邦政府和各州州長迫切建議人們在購物和使用公共交通時佩戴口罩，但不強迫。

默克爾總理強調說，德國從一開始就取得了無法預見的成就：即醫院，醫生和護理人員沒有超負荷作業。但這只是“脆弱易碎的中期成就”。目前還沒有做出太大變化或往前猛衝的餘地。默克爾繼續要求人們遵守管控規定，“違規者將受到追究”。

根據柏林羅伯特科赫研究所周三公布的數據，德國已確診的新冠病毒患者現有127584人，新增2486人，病死人數達3254人。

自新冠疫情以來，德國政府抗擊疫情的舉措使默克爾及政府受歡迎度在民意調查中得到提升。設址倫敦的智庫“深度認知”（Deep Knowledge Group）現在也對德國政府表示了肯定。該智庫發布了一份調研報告，在其疫情“安全國家”排名中，德國名列第二，僅次於以色列，中國排名第五。