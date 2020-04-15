新冠病毒疫情歐盟建議一項解除封禁令協調性

歐盟就新冠疫情建議採取一項解除封禁令的協調性。歐洲委員會主席樂顏(Leyen)和理事會主席米歇爾(Michel)在4月15日（周三）提出了在歐洲範圍內協調取消限制的提案。 委員會還將於5月4日與世界衛生組織組織一次捐助者會議，以加強對Covid-19疫苗研究的資金

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根據本檯布魯塞爾特約記者貝納澤指出，在歐洲國家之間，情況變化很大，因為一方面有的是在加強或是延長封閉令的新措施之間擺盪，例如：英國、羅馬尼亞、匈牙利及法國。

另一方面，則有國家已採取逐漸重新開放封閉令的決定，例如：丹麥、奧地利、意大利、西班牙等國家。

這種朝向四面八方發展的情況令人歐盟擔心。另外，歐盟27個國家元首和歐盟政府在3月26日舉行的最近一次的虛擬線上的峰會當中，要求歐盟委員會提出 一個協調走出封閉令的路線圖。

委員會的路線圖包含三個基本標準，一個國家開始取消限制令前必須滿足以下這些標準：

首先，該國需要進行流行病學評估，以表明大流行已繼續不斷持久地降低。第二，該國能確保衛生系統應對病毒可能複發的能力。最後一個標準是，該國必須具備大規模測試新冠病毒的能力的標準，而且還能夠跟蹤被感染者，甚至隔離他們。

當然。歐盟認為最好的方式就是能夠研發出對抗新冠病毒的疫苗。