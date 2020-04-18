抗疫：德國外長期待中國提升透明度 改變文化習慣

德國哈瑙市，人們在每周的雜貨市場上戴着防護口罩擺姿勢（2020年4月18日）。

德國外長馬斯就抗擊新冠疫情對中國的一些做法表示了批評。他要求中國加大透明度，改變文化習慣。

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德國社民黨籍外長馬斯於周五就就新冠疫情非同尋常地對中國提出了批評。他向德國《圖片報》表示：“我們看到武漢的數字再次得到修改，這當然令人擔憂。”有些問題應該加以回答。就起因研究和疫苗開發而言，得知病毒的來源和病毒產生過程非常重要。這些都是需要加以回答的問題。他希望中國在此發揮建設性作用。他說：“在隨後數周內，中國領導人將有足夠的機會證明，他們在和病毒打交道時，實際上有多透明。”

馬斯對武漢重又開放野生動物市場感到不能理解。他說，抗擊疫情需要每個人的付出，“所以人們可能有必要改變文化習慣。這也是我們在這裡所做的。我們相處的方式不同了，保持距離，不握手，戴着面具出門。”人們必須從危機中吸取教訓，不能因為某些事情總是這樣的，就以此為依據。

與此同時，德國疫情仍在擴大，但衛生部長施潘表示，自4月12日以來，每日痊癒人數比受感染人數要多。

根據柏林羅勃特科赫研究所周六公布的數據，德國現有137439人感染了新冠病毒，一日內增加3609人，病亡人數達4110，痊癒人數超過85000人。

德國《焦點》周刊周六報道說：柏林夏里特醫院權威病毒學家德羅斯滕發出警告：病毒還會在全德國繼續擴散。