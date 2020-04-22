捷俄恩仇錄：布拉格拆掉俄軍元帥雕像惹怒莫斯科

捷克首都布拉格的前蘇軍將領伊萬-科涅夫元帥（ Ivan Koniev ）雕像最近被拆掉。該元帥1945年解放過布拉格，1956年鎮壓過匈牙利布達佩斯起義，1968年是鎮壓布拉格之春的情報指揮官。

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法國世界報4月21日刊出沙斯坦（Jean-Baptiste Chastand）的報道說，捷克首都一個廣場上的前蘇軍將領伊萬-科涅夫元帥的雕像4月3日被吊車拆卸下來，轉移到一個即將開張的博物館裡。

多年來，捷克人對科涅夫元帥的雕像爭議很大。這個1980年安置的雕像經常被人潑油漆，雕像基座上被油漆寫1968字樣，顯示人們對他參與鎮壓布拉格之春民主運動的憤怒。不過，也經常有人在雕像下擺放花環，對他解放布拉格表示感謝和紀念。

布拉格第六區區長，保守黨TOP09議員科拉爾（Ondrej Kolar）去年9月推動投票通過拆掉這座雕像的決議。在這之前，捷克人為了這尊雕像拆不拆辯論了幾個月。雕像拆掉那天，科拉爾在臉書貼出雕像照片，調侃說：“他沒戴口罩，規定是針對所有人的”。3月中旬以來，捷克共和國為防冠狀病毒，規定所有人必須戴口罩。

雕像拆掉後，克拉爾區長受到一些俄羅斯人和捷克公民的威脅。他稱，這些人背後是克里姆林宮。為了安全，他被警察保護起來。他告訴法國世界報，最初並不想拆雕像，但在2018年8月，他們放了一塊解釋科涅夫元帥1956年鎮壓匈牙利的角色的小牌子後，俄羅斯人開始指控他們改寫歷史。捷克駐莫斯科大使館4月5日遭人投擲煙霧彈。同時，俄羅斯官員紛紛譴責布拉格撤掉蘇軍元帥雕像。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dimitri Peskov）說，我們認為，捷克人應該感謝這個人。他並要求捷克把雕像放回原處或者交給俄羅斯。俄羅斯外長拉夫羅夫4月14日譴責布拉格拆雕像是令人憤慨的無恥決定，違反了1993年雙方簽署的協議，該協議規定捷克照看紅軍遺骸。俄方還宣布啟動對“公開褻瀆俄羅斯軍事榮耀的象徵”的調查。

捷克外交部指控俄羅斯干涉內政，表示不能接受。而在東歐劇變中罕見倖存的捷克共產黨嚴厲譴責拆蘇軍元帥雕像。該黨主席澤曼（Milos Zeman）的發言人稱，這是極端分子對戰爭英雄和受害者的侮辱。他還說，你們可以拿掉雕像，卻抹不掉記憶。

世界報的報道說，在前東歐共產國家圍繞前蘇聯象徵符號的辯論，捷克傳統上，一直是比較溫和的。據歷史學家米哈爾·科佩切克（Michal Kopecek）說，在上個世紀90年代，儘管反共潮流很強，但整體政治格局承認紅軍在布拉格解放中起的作用。後來克里米亞被吞併，俄羅斯帝國在普京手下復活之後，出現了變化。

布拉格市長則在今年二月底，將俄羅斯駐布拉格使館門前的廣場改名為鮑里斯·涅姆佐夫廣場，紀念這位2015年遇刺身亡的俄羅斯著名反對派領袖。如此一來，俄羅斯駐布拉格使館的地址就變成了鮑里斯·涅姆佐夫廣場1號。俄羅斯大使館在4月7通知捷克，俄使館的官方地址改用另一條街的俄羅斯領事館門牌號。