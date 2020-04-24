瑞典多座城市近期相繼解除與中國城市友城關係

自近日傳出瑞典關閉國內最後一所孔子學院的消息後，瑞典第二大城市哥德堡市也於近日宣布，已經在結束與上海的雙城友好城市協議後，決定不再與中方城市續簽協議。

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據瑞典國內最大紙媒“今日新聞”（Dagens Nyheter）4月22日報道顯示，繼瑞典第五大城市林雪平市（Linköping）、第七大城市厄勒布魯市（Örebro）近期相繼宣布，解除與中國對應城市的友好城市關係後，哥德堡市也宣布中斷與上海的友好城市關係。對此，哥德堡市市長約瑟夫森 (Axel Josefson)向瑞典公共廣播電台介紹指，兩市之間的交流並不多。他說，“過去兩三年來的交流很少。而且考慮到我們所處的時代，我們認為不適合延長雙城協議。”

據相關報道顯示，上海與哥德堡於1986年建立了友好交流關係。雙方並在2003年10月23日簽署結為友好城市的協議。在當時，哥德堡也成為了上海第51個國際友好城市。據了解，多年來，兩市在城市公共交通、水處理、環境保護、港口等領域開展了交流與合作。據悉，上海和哥德堡的相關協議於2019年底正式到期。執政的瑞典社民黨建議以後再考慮續簽，但其他黨派則提出應該終止協議。儘管兩市姐妹關係不再，但哥德堡市的貿易局和港務局將被允許繼續與上海市和中國保持原有關係。

而哥德堡是過去數月以來宣布結束與中方城市友好城市協議的又一瑞典城市。上文提到的林雪平市此前終止了與廣州市的相關協議，呂勒奧（Luleå）和西安、韋斯特羅斯（ Västerås）與濟南等也都解除了雙城關係。對此，林克平市市長維金格（Lars Vikinge）今年2月告訴瑞典《今日集會報》（Dagens Samhalle）稱，“由於中國大使館威脅瑞典政府，他們決定斷絕與中國的所有的政治聯繫。”他還提到，廣東的代表團原定於2019年12月月訪問該市，但被告知不受到歡迎。

同樣在今年2月，韋斯特羅斯市市長塔里耶別克(Anders Teljeback)亦曾向英國《金融時報》表示，決定停止和中國城市合作是因為“在過去的幾年裡，中國國內的打壓升級。”值得一提的是，中國駐瑞典大使館官網本月23日發表了題為“桂從友大使在《瑞典日報》發表署名文章就少數瑞典溫和黨政客錯誤涉華言論闡明嚴正立場”的新聞稿。桂從友就新冠疫情問題在文章中提出，“少數瑞典溫和黨政客借疫情進行政治炒作，對中國惡意詆毀攻擊，其言論充斥虛假事實、荒謬邏輯和險惡用心。”此外，分析人士指出，另受香港銅鑼灣書店及桂敏海事件影響，中瑞兩國的外交關係在近年來也呈下滑趨勢。