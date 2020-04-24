英國衛生大臣：約翰遜恢復正明顯改善 復工無時間表

英國衛生大臣漢考克（ Matt Hancock ）最新在向媒體介紹首相約翰遜的狀況時表示，後者正在明顯的恢復當中。但就其將何時重返首相工作的問題，漢考克則指出，這會由約翰遜的醫生們來決定。針對英國《每日電訊報》報道稱，約翰遜將於下周一重回首相府辦公的消息，唐寧街10號發言人周五澄清指，對於首相的復工計畫目前尚未制定有官方的時間表。

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據英國廣播公司介紹，約翰遜在本周曾與英國女王伊麗莎白二世和美國總統特朗普進行了電話交談。特朗普隨後告訴媒體稱，聽起來約翰遜可以重返工作了。但英國首相府還是在周五當天對約翰遜將於下周一復工的消息加以澄清。與此同時，約翰遜被指在恢復中與外交大臣拉布保持聯繫。漢考克在當天接受英國廣播4台採訪時表示，約翰遜目前“樂觀、精力充沛”。但他亦指約翰遜還要等到恢復得更好時才能返回工作。

此外，英國首相府發言人當天在回應約翰遜是否將於下周重新上班的相關報道時說，“首相將聽從醫生的建議，而在這一階段進行猜測是無益的。”該發言人還補充說，約翰遜正在從唐寧街10號獲得最新消息，並一直在與包括拉布和漢考克在內的同事進行商議。發言人指，約翰遜目前還沒有通過參閱“紅箱子”文件工作，“紅箱子”裝有英政府各部門遞交給首相的簡報文件等。