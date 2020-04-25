德國繼續討論鬆動防疫管控

德國仍在進一步討論是否應鬆動防疫管控限制。默克爾總理表示，德國將為歐盟財政預算提供更大扶持。

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據德國廣播電台報道，德國政界繼續熱烈討論是否應進一步放寬防疫管控。巴州州長索德爾認為，病原體仍在傳播中。人們應避免倉促行事。薩爾州州長漢斯也警告，不要過早並過分放寬限制。他向《萊茵郵報》表示，如果感染數再次上升，則有必要進行第二輪封鎖限制。而第二輪的管控措施將會比第一輪更為嚴歷。但衛生部長施潘認為，如果人們相互保持足夠的距離，想購物或者想在健身房裡鍛煉身體的人應該得到允許。規定越容易理解，人們也就越能接受並遵守規定。薩克森州州長克萊奇曼向德國電視一台表示，他可以想象，飯店於五月底重又開門營業，前提是，感染數據在可控制範圍內。

周四，聯邦和州政府將再次開會討論管控措施。默克爾總理已明確表示，要等到5月6日才會做出進一步鬆動管控的決定。

默克爾總理認為，新冠危機期間，歐盟更重要。德國將為歐盟下一輪財政預算做出更大的付出。默克爾在其每周視頻上表示，危機後，歐盟需要刺激經濟方案。為此，德國必須做出更大付出。她強調，周四已在歐盟峰會上已達成的總值逾五千億歐元的扶持一攬子方案必須在六月一日生效，該方案扶持受到新冠病毒衝擊的歐盟成員國，企業和員工。但這還不夠。危機過後，人們還需要一個刺激經濟計畫。根據歐盟峰會的決定，歐盟委員會五月將推出重建基金方案。

德國感染和病亡人數仍在增加，但增速繼續放緩。根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的數據，德國新官病毒帶來的病亡人數已達5500人，一天內新增179名病亡者。已確診的新官病毒患者總計152438人，一天內新增2055人。痊癒人數逼近11萬人。

根據羅伯特科赫研究所4月24日公布的的統計數字，德國87%的病亡者年齡在70歲以上。病亡者平均年齡為82歲。