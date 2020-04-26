德國內政部信件：中國外交官曾鼓勵德官員積極評價中國抗疫

德國聯邦內政部在4月發出的一封信中證實，中國外交官曾接近德國政府官員，遊說和鼓勵他們稱讚中方對新冠疫情的管理及應對。隨後，中國駐德國大使館則發布聲明，對德媒相關報道內容加以否認。

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路透社在26日的報道中提到，獲得了一份由內政部答覆德國綠黨議員鮑澤（Margarete Bause）的文件。鮑澤此前曾致信德國政府就是否有中國外交官曾與德國官員接觸，並鼓勵德方官員給予積極評價的事宜作出質詢。德國內政部在這一落款日期為4月22日的回信中寫道，“德國政府意識到由中國外交官員採取地，以給予中華人民共和國就冠狀病毒管理（提出）正面公開表態為目的的接觸。”回信續稱，“聯邦政府沒有順從這些要求”。

據悉，德國《周日世界報》（WeltamSonntag）率先報道了來自德國內政部的這一回信，但中國駐德國大使館則斥責報道內容不屬實且不負責任。中國駐德國大使館還在當天發表聲明回應重申，”新冠肺炎疫情發生後，中方始終本着公開、透明、負責任的態度，採取了最全面、最嚴格和最徹底的舉措，最大程度地保護了中國人民的生命安全和身體健康。”

聲明指，“中德圍繞抗擊疫情開展密切交流，相互支持，加強合作。任何‘污名化’‘政治化’中國抗疫努力與國際合作的言行，只會加深成見，煽動對抗，破壞各國攜手合作的氛圍，降低共同抗疫的戰鬥力。希望個別媒體以抗疫為重，停止拿疫情做政治文章，為全球抗疫做些有益事情。”

另一邊，德國內政部在信中還表示，自1月23日以來，德國政府就已認可中國為遏止疫情所做的努力，即使當時他們並未被北京提出這麼做的要求。德國內政部接着稱，柏林當局曾告知中國政府，他們認為透明公開對於抗疫而言非常重要，但沒有指出德方是否認為中國政府有做到透明公開。

此外，鮑澤則在接受《星期日世界報》採訪時評價稱，"內政部的回應再次凸顯德國政府在中國問題上的閃爍其詞。歐盟對外事務部明確地將中國列為在新冠疫情上進行虛假宣傳和散播陰謀論的國家。" 她稱，德國政府甚至沒有準備對北京嘗試產生影響的做法明確表示拒絕。