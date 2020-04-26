新冠危機：德國經濟明年將恢復正常

新冠危機不僅對人們的健康和行動自由帶來巨大影響，也給德國經濟帶來沉重打擊。但專家認為，德國經濟明年又能得到恢復。

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據德國廣播電台報道，德國央行和歐洲央行均認為，新冠危機會引發經濟蕭條。德國領先的經濟研究學院也都認為，新冠危機將帶來嚴重經濟蕭條。經濟學家在為政府做的年初評估報告里表示，德國經濟今年將萎縮4.2%，失業率可增長到5.9%，短期工作者可高達240萬人。但2021年經濟將得到恢復，可增長5.8%。

慕尼黑Ifo經濟學院商業周期研究負責人沃爾馬斯豪澤在柏林展示評估報告時表示，德國具有良好的前提，以承受經濟損失，在中期內重又恢復到危機前的經濟水平。

銀行聯合會經濟和貨幣政策委員會的經濟學家施耐德也表示：沒有必要陷入恐慌。“健康系統基礎牢固。社會福利系統也運轉良好。”總體而言，德國經濟運行良好。

政府推出多項法律，並暫時拋開債務剎車，借債1650億歐元，以扶持各行各業和私人渡過新冠危機。政府還出台了一系列管控措施，並根據疫情調整措施。新冠危機以來，默克爾總理和政府受歡迎度明顯增加。

新冠病毒雖然在德國還在擴散，但再生率已低於1。根據柏林羅伯特科赫研究所周日公布的數據，德國因病毒引起的病亡人數已達5640人，已確診的受感染者達154175人，一天內新增1737人。