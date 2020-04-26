法意西三國單日新冠死亡人數創新低

新冠疫情嚴重的意大利、西班牙、法國，單日死亡人數大幅下降，意大利創下3月14日以來最低紀錄。另外，英國在約翰遜重返崗位前夕，死亡人數也出現三月底以來最低紀錄。

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死亡人數位居全球前五名的法國、意大利、西班牙形勢持續緩解中，意大利26日一日之內死亡人數260人，這是自3月14日以來最低的死亡數字。3月14日，意大利單日死亡人數達到175人，自那以後，意大利每日死亡人數都超過三百人，最高潮時單日死亡人數接近1000人，截至26日，意大利累計死亡人數26644人。累計確診包括痊癒和死亡人數，總共197675人。

西班牙周日單日死亡人數288人，這是一個月以來也就是自3月20日以來的最低紀錄。死亡人數累計23190人。星期天，西班牙十四歲以下兒童可以在成年人陪同下戶外散步，這也是六周以來首次放寬。

星期天法國單日死亡人數242人，呈現大幅下降。星期六，法國單日死亡人數為369人。法國目前死於新冠的人數累計達到22856人，確診累計124575人，住院人數28217人，重症護理病房病人繼續減少，減至4682人，比周六少了43人。

意大利、西班牙、法國在這場新冠疫情中都付出了沉重的生命代價。全球死亡居首的是美國，死亡人數已達致54175人，確診956292人。隨後是意大利、西班牙、法國和英國。

在英國首相約翰遜即將重返崗位前夜，英國周日死亡人數413人，這是英國自3月底以來最低紀錄。至此，英國死於新冠疫情的人數為20732人。英國如同意大利、西班牙、法國一樣，是歐洲遭受疫情襲擊最嚴重的國家之一。

英國首相約翰遜因感染新冠緊急住院，一度曾入住重症護理病房，4月12日出院後一直處於恢復狀態。星期一，約翰遜將重返崗位。在重新啟動國家經濟活動與不能放寬限足令之間，約翰遜必須做出決定。不過，倫敦當局已表明，政府不會過早下令解封，以免疫情局勢再度惡化。