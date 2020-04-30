中資成為捷克媒體集團最大股東引發擔憂

就在中國與捷克雙邊關係因台灣問題而日趨緊張之際，布拉格廣播電台網站披露說，中國政府擁有的投資公司中信集團近日通過中間商購買了捷克最大的媒體集團Media集團57 %，成為該集團最大的股東，引發捷克以及歐洲輿論的擔憂。

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據報道，中信集團通過Rainbow Wisdon公司將其在Media集團原先30 %的股權提高至57%；Rainbow Wisdon公司是一家在香港註冊的投資公司，中文名字為虹智投資公司，中國媒體將其稱為是中信旗下的企業。

捷克的Media集團經營媒體與企業廣告之間的營銷，由於捷克媒體的生存同西方其他國家一樣主要依賴於廣告，擁有對媒體的廣告權意味着擁有掌控媒體的權利。北京因此將能夠大幅度提高對捷克媒體的掌控能力。

協助中信集團成功收購股權的兩位主要關鍵人物分別是捷克前國防部長，目前擔任中資擁有的斯拉法亞足球俱樂部主席的雅羅斯拉夫 泰福迪克（Jaroslav Tvrdik) 和接近親北京的現任總統顧問的壓力集團代表馬丁 納什德里（Martin Nejedly），上述兩人今年三月在新冠疫情高潮期間曾經前往北京，引發捷克輿論嘩然。他們對外的說法是協助北京應對疫情，捷克政府方面則澄清說對此並不知情。

捷克一名研究媒體的經濟學家表示，這是1993年以來，捷克媒體首次受到政府擁有的企業的操控，這是前所未有的現象，擔心中國政府將因此大大加強對捷克媒體以及輿論的影響能力。

法國中國問題研究專家，法國戰略研究基金會學者Antoine Bondaz先生髮表推文表示，事件發生在布拉格與北京外交因台灣問題而陷入緊張之際絕非偶然。另有評論呼籲歐盟面對因新冠危機而陷入財政危機的企業必須謹慎行事，嚴防他國資金乘虛而入，歐洲必須對危機之後的經濟復蘇出台大規模的重整計畫。