博雷利表示歐盟國家僑民目前已基本上被撤離回到本國

據法新社報道，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利周六表示，在歐盟決定關閉其邊界之前滯留在外國的歐盟國家僑民目前已經基本上被撤離回到本國。博雷利指出，在新冠疫情危機達到高峰時期，有大量的歐盟國家僑民被困留在歐盟之外，當時大約有60萬人無法返回歐盟。

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博雷利在接受德國媒體採訪時表示，截止到5月1日，我們已經把超過55萬歐盟僑民接送回家，也就是說占滯留在外國的歐盟國家僑民90%已經回來。他指出，歐盟將繼續幫助把剩下的10%的歐盟國家公民撤離回國。他強調，此舉表明歐盟有能力快速有效地應對突發局面、對成員國公民提供救助。

德國《世界報》認為，剩下的5萬歐盟僑民要返回歐盟依然是非常困難的事情，例如摩洛哥、菲律賓、喀麥隆、印度等國家目前對於飛行有嚴格限制，歐盟飛機難以前往撤僑。

新冠疫情在歐洲依然局勢嚴峻。目前法國累計新冠死亡病例24594例，較前一日增加218例。法國衛生總署署長薩洛蒙說，在所有死亡病例中，醫院死亡病例為15369例，在過去24小時內增加125例；包括失能老人養老院在內的社會醫療機構死亡病例為9225例，在過去24小時內增加93例。意大利民事保護部門1日發布的數據顯示，意大利累計新冠確診病例207428例，比前一天增加1965例；累計死亡病例28236例，比前一天增加269例。