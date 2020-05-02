英媒體：很可能中國已銷毀新冠病毒證據

這份澳大利亞、英國、美國、新西蘭、加拿大共享的報告顯示，中國對新冠病毒人傳人的感染力度撒謊，不讓地方醫生說出真相。根據這份報道，中國很可能已經銷毀了新冠病毒的證據，拒絕向國際科學家提供活樣本，以便研製出新冠疫苗。英國《每日電訊報》表示，中國做法是對國際透明度一種侮辱，病毒的傳播已經導致超過24萬人死亡。

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世界衛生組織5月1日發出呼籲，希望收到北京邀請，前往中國調查新冠疫情起源。

世衛組織發言人賈薩雷維奇（Tarik Jasarevic）5月1日對法新社說，"世界衛生組織希望與國際夥伴合作，在中國政府邀請之下參與調查病毒的動物起源"。世衛組織駐華代表高力（Gauden Galea）也於4月30日接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，（中國）國家層面的調查在進行，但世衛組織迄今沒有收到邀請參與，希望在近期能夠參與。

此前，世衛組織曾經多次稱讚中國在疫情危機處理中的表現。而世衛組織本身，則受到包括美國在內的多國詬病，被指抗疫不力、過於親中。美國總統特朗普還決定暫停向世衛組織提供資金。

美國總統特朗普政府正在考慮對中國採取一系列報復措施，讓中國對新冠病毒疫情大爆發進行賠償。

總統4月30日被問及是否有可能用取消中國持有的美國國債來懲罰中國，他回答說: “我可以採取不同的做法，但是目的相同，而且金額更大，通過加征關稅就可以。所以我不需要那麼做。”

英國《每日電訊報》還報道說，根據世界衛生組織的說法，中國正在進行的調查主要涉及``自2019年底開始在武漢及其周邊地區開始出現癥狀的病人案例，這些樣本是在武漢市集市和農場附近採集的。 調查還涉及這些市場上出售的野生物種和農場動物”。