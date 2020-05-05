意大利開始解封 意大利一女性對禁閉的日子的見證

意大利開始解封：在意大利，製造業已經恢復了生產；飯店和酒吧可以出售外賣帶走的食品；人們也重新被允許進行個人性質的體育活動。尤其重要的是，公園也已經重新開放。人們感到重新獲得了自由。一位叫瑪利亞(Maria gradzia soumérano)的意大利女性對本台就過去的這段被禁閉在家的日子做了回顧。

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瑪利亞(Maria gradzia soumérano)告訴本台說：“最初，我（對禁閉）幾乎是很開心的，因為這樣我不需要到處跑了。但是，很明顯，兩周後...（就不是這樣了）。我有兩個孩子，一個孩子的學校馬上就開始遠程教學了，另一個的學校則沒有這樣。即使在今天，有些老師也還是什麼也不做。所以有時候，孩子白天上一個小時的課後，就什麼都沒有了。作為父母，我們感到有責任要激勵我們的孩子。”

瑪利亞還說：“此外，要遠程辦公，其實我們的工作更多了。每天要煮兩次飯，還有兩個少年兒童在家，關係處好也並不容易。因此必須要更加寬容，找到適合所有人的生活方式。”

瑪利亞強調：“這不是一個普通的時刻，情況也不會立即改變。並不是所有人都有了自由，還有很多的限制，年輕人還不能夠去見他們的朋友，他們對此很難接受。”

瑪利亞繼續表示：“但是，就像人們所說的，我們的祖父輩曾參加過戰爭。對我們來說，現在要我們做的，還是我們可以做到的。”