英議會保守黨要員：英政府對華政策正發生思維轉變

英國議會下院國防委員會主席、保守黨籍議員伍德（Tobias Ellwood）最新在接受美國政治新聞網站Politico歐洲版採訪時表示，北京在應對新冠肺炎疫情所採取的相應措施，正促使英國在貿易等問題上對中國的過度依賴進行反省。

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Politico5月5日刊登的這篇報道引述伍德的話稱，中國在新冠疫情下的表現將在兩國就安全問題的聯繫上幫助英國國內形成尖銳化的觀點。他稱，英國政府對華政策正發生一場“思維轉變”，這一變化“遠不僅是因為中國在2019冠狀病毒病中所展現出的態度，採取的行為。”

伍德續稱，“中國對新冠疫情的發源不但不透明，還否認它首先是如何蔓延的，（這）不是一個我們應該巴結以達成長期安全協議的國家......我認為通過這場新冠疫情經歷，及中國所在這裡採取的地下行動，將助使相應的觀點尖銳化”。

曾在特雷莎·梅內閣中擔任英國國防部次官的伍德，目前是英國議會下院主要負責監督國防事務的委員會主席。該委員會曾對英國是否應採納華為5G參與英國網絡升級問題採取調查。儘管英政府幾經周折後在今年1月最終同意，允許華為參與該國5G網絡中非敏感部分地建設，將其參與度限制在35%以內，但這一決定還是遭到了其美國盟友的反對和壓力。

《每日電訊報》4日報道稱，白宮方面正在就英國同意採納華為5G建設的決定，重新審視兩國的情報合作。就5G網絡安全問題，伍德指出，“有關華為的辯論或許正揭示了一個更為廣闊，且極為困難的，涉及我們與中國關係的討論。”他續稱，“就這一問題我們今天或許還一直有些自我否認（它的存在）”。他指出，“當我們今天的經濟大量都是在數據的基礎上驅動的情況下，你真的希望讓它暴露在潛在的危險當中嗎？”

報導指，伍德的發言反映了近期特朗普和其盟友對中方存在向世界遲報新冠疫情嚴重性的指控。而不少歐洲政客也相繼表達了類似觀點。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在3日接受採訪時表示，歐盟此前在對華問題上“有些小天真”，當下需要採取更為現實主義的言行。

博雷利在這篇同樣向Politico的談話中指出，“我們歐洲人支持以聯合國為中心且有效的多邊主義, ”他稱，“中國堅持一個有選擇性的多邊主義”。伍德附和稱，“中國將成為一個超級大國，但他並不希望（扮演超級大國角色）應負擔的責任”。他還指，中國在上個月是聯合國安理會的輪值主席國，卻沒有召集一個有關新冠肺炎疫情的會議，這則是“令人驚訝的”。

當重新談到歐洲國家5G建設問題時，伍德說，“在西方我們過於依靠市場的能力來給出所有問題的答案”，他說，在中國卻存在對一些企業巨型的國有支持計畫。他續稱，“這使得他們的企業，不但只有華為和中興，還包括阿里巴巴、騰訊和其他的巨型企業在他們的科研、市場推廣和營銷領域取得大踏步性的前進。”他評價稱，西方上一次如此舉國推動的項目則是美國登月的阿波羅工程。

伍德稱，英國的電信公司們過去在3G和4G的網絡建設中大量採取華為設備。當下他卻認為，英政府應該考慮“逐漸對中國能力斷奶”的可能，而不是一個硬性的中斷。他說，“美國人希望我們盡量與中國人保持距離，但對於我們來說更大的問題則是：我們到底是如何到（現在）這個地步的？”