約翰遜宣布延長“禁足令”至6月1日

英國首相約翰遜（Boris Johnson）10日晚間對全國發表演說宣布初步解禁方案，他宣布禁足令至少延長至6月1日；從下個月起，所有乘飛機入境者（包括從國外返回的英國人）進行為期兩周的隔離。他希望商店和小學6月初可以開課；而酒吧和餐館業還要等至7月初。英法兩國在一份聲明中表示，而入境英國的法國旅行者不會被要求隔離。為此雙方將成立一個工作小組，協調共同的防疫措施。從5月11日開始，英國公民被允許在公園散步、鍛煉身體，但只限於家人之間，和外人不可聚在一起。

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不過科學家警告，如果英國政府太快解除禁令，英國的武漢肺炎病故人數到年底恐會達到10萬人。

英國從3月23日發布禁足令起已將近7周，訴求解禁的聲浪也越來越高。不過，英國目前是歐洲死亡人數最高的國家，根據最新數據，英國2019冠狀病毒疾病死亡病例已經突破3萬人，來到3萬1587人，在全世界僅次於美國。

約翰遜在電視演說宣布警戒系統計畫，發布分階段放鬆防疫措施“路線圖”。然而，《星期日泰晤士報》（Sunday Times）報導，一名政府科學顧問警告，若政府太快解禁，英國到年底前的病故人數恐怕會突破10萬人。

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）10日更表示，“看報紙才知道約翰遜政府的新口號”。她表示：“英格蘭地區要怎麼做當然由約翰遜決定，但我們現在還在打擊病毒的關鍵時刻，待在家中、拯救生命，仍舊是我現階段要傳達給蘇格蘭人民的清楚訊息。”

倫敦國王學院（King's College London）教授威克斯（Til Wykes）表示：“有助大眾的方式是發布清楚、簡潔、明確的訊息。這個口號只符合簡潔的條件。之前的待在家中起碼還算清楚。保持警覺究竟是什麼意思？這只會令人困擾，開放各自解讀，很可能會增加更多有危險性的行動。”

倫敦衛生與熱帶學院（London School of Tropical Hygiene）以及倫敦帝國學院（Imperial College London）等研究專家上周對英國政府緊急情況科學諮詢小組提出相關警告。

一名科學顧問表示，專家針對不同的解禁策略建立模型，評估哪些策略可行，哪些不可行。消息人士指出，不只一種模型在某種情境下的死亡人數會攀升至6位數。

約翰遜和外相拉布（Dominic Raab）、財相蘇納克（Rishi Sunak）、衛生大臣漢考克（Matt Hancock）、英國內閣辦公室部長戈夫（Michael Gove）等人6日晚間會面，沒有採用逐步解禁的方案，而是聽取了專家們的建議。

報導指出，約翰遜之所以這麼決定，是因為他們被告知目前病毒的傳播速度是一天1萬8000例，而非政府的目標速度一天4000例。

一名政府科學顧問表示：“我們是否會在年底達到10萬死亡人數，端看解禁的速度有多快、追蹤傳播途徑的方法多有效，以及是否控制醫院與安養中心的感染情況。”

他表示：“安養中心與醫院遭到感染的員工似乎把疫情又帶回社區，我們必須先控制這種情況，才能談解禁。”