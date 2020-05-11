巴黎檢察院就“性侵”指控對前總統德斯坦展開調查

巴黎檢察院對法國前總統、憲法委員會委員德斯坦展開司法調查。德國電視台一名女記者今年3月10日指控其在2018年12月底接受採訪合影時，三次把手放在她臀部上。

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這名德國記者現年37歲，名為安·凱瑟琳·斯特拉克（Ann-Kathrin Stracke），是德國廣播電台WDR記者。

2018年12月18日。斯特拉克在當天與受訪者約好在德斯坦位於聖日耳曼大道的辦公室見面，在前總理施密特誕辰100周年之際為德國廣播電台WDR進行一場採訪。採訪結束後，斯特拉克詢問前總統是否能與她和工作人員合影，德斯坦欣然接受。斯特拉克稱，在合影時前總統把手放在她臀部上。

在投訴中斯特拉克表示：“（我）感到非常驚訝，這些舉動讓我感到非常不舒服。我試圖推開德斯坦先生的手，但沒有成功。”

由於照片效果不好，他們又拍了一次。與第一次一樣，前總統的助手負責拍照。斯特拉克記得德斯坦又一次把他手放在臀部上。“我感覺他堅持要這樣做。”

事件本可以到此為止。但在攝製組離開之前，前總統又向他們展示掛在辦公室牆壁上的一系列照片，都是他與偉大人物的合影。斯特拉克稱，德斯坦又一次觸摸了他的臀部，而她“好幾次竭盡全力”推開他。