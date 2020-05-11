普京：疫情期間不用幹活由政府發錢的日子沒有了

俄國新冠肺炎新增確診人數5月11日創新高，不過總統普京仍宣布逐步解封。普京還宣布，疫情期間不用幹活由政府發錢的日子沒有了。

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俄國新冠肺炎新增確診人數5月11日創新高，不過總統普京仍宣布逐步解封，普京當天宣布，為遏止疫情而實施的封鎖措施自第二天起逐漸放寬，以提振受重創的經濟，但各地區要根據各自的情況採取抗疫措施。

普京發表電視談話說：自5月12日開始，全國各行各業所實施的不工作但繼續拿薪酬的時期將結束。但他又說，各地區將可視需要維持各種抗疫措施。

俄國11日連續第9天通報的新增冠狀病毒確診病例超過1萬起，並創下單日1萬1656人的確診病例新高，累計已達22萬1344人，其中2009人不治死亡。

普京表示，俄國利用這段實施隔離措施的期間讓醫療體系做好準備，增加醫院的病床數量，挽救了“數以千計的人命”。

他又說：“這讓我們得以開始逐漸解除限制。”普京指出：“讓經濟迅速恢復正常，對我們全體都有利。”

他表示，營建、農業和能源等行業應該首先復工。普京表示：“疫情流行與相關限制對經濟造成強大衝擊，損及俄國的數百萬民眾。”

他又說，民眾雖然開始重回工作崗位，大型活動仍然必須暫停，大家也必須遵守“嚴格的衛生要求”。